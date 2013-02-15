Din dersinden muaf olana YGS'de 'felsefe' sorulacak

ÖSYM, din dersi almayan adaylara YGS'de din dersi sorusunun sorulmayacağını açıkladı. Bu öğrencilere felsefe alanından soru sorulmasına karar verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredatla alan öğrencilerin, 2013-YGS Sosyal Bilimler testinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından muaf tutulmasına ve söz konusu öğrencilere felsefe alanından 5 soru sorulmasına karar verdiği belirtildi.