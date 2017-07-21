"Din dersinde, şeriatın ceza hukuku anlatılacak; mesela recm, el kesme"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer ve İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir MEB müfredatında yapılan değişiklikler üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki hafta MEB Din İşleri Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki yıl için din dersi müfredatında nelerin değiştiğine dair bir açıklama yapacağına dikkat çeken Usluer“ Bununla ilgili de bilgi var tabi. Bu yıl muamelat ve ukubat dersi konuluyor. Muamelat; kişisel, toplumsal ve yönetsel eylemlerin şeriat düzenindeki karşılığı; hukuki, idari, mali, aile, evlenme, boşanma, miras gibi konuların tamamı şeriat düzeni içinde bu derste anlatılıyor. Ukubat ise; Şeriata göre suç kabul edilen eylemlere / fillere verilecek ceza. Şeriatın ceza hukuku. Mesela recm, el kesme” diye konuştu.

Eğitim sisteminin pedagojik temellere dayanması gerektiğini savunan CHP’liler “Bu değişiklik ile pedagojik değil, siyasi ve ideolojik temelli bir eğitim sistemi dayatması ile karşı karşıyayız”açıklaması yaptı.

Tek tek incelediği dersleri ve konu başlıklarını detayları ile paylaşan Usluer şunları ifade etti:

“İki gün önce MEB Bakanı 2017-2018 yılında bu müfredat değişikliği 1. 5. Ve 9. Sınıflarda uygulanacak. . İlkokul için 17, liseler için 4, İmam hatip liseleri için 10 olmak üzere toplam 51 müfredat yenilendi. Ancak hemen ardından gelen bir açıklama daha var 2018-2019 yılında kademeli değil tüm sınıflarda 176 müfredat yenilemesi yapılacak.

Son yıllarda, okul ders saati bitiminde zorla öğrencilere “Değerler eğitimi” adı altında bir ders veriliyordu. Bu derse katılım olsun diye Cuma hutbelerinde çocuklarınızı gönderin mesajları veriliyordu. Kimler tarafından nasıl bir içerikle verildiğini bilemediğimiz ve kontrol edemediğimiz bu illegal eğitimi değişen müfredatla legalize ederek öğrencilerin aldığı her derse bir konu başlığı ile entegre etmişler. Aklınıza gelecek her derste var. Müzik, Beden Eğitimi, İngilizce… Bununla ilgili Sayın Bakan diyor ki; Değerler eğitimi bütün eğitimin nihai gayesi ve ruhu olarak tanımlanmış. Müfredatın bütünleyici parçası / mütemmim gücüdür. Bu değerler eğitimi ile verilecek eğitimde hedef bilimsel, çağdaş, laik bir eğitim değil elbette.

Önümüzdeki hafta MEB Din İşleri Genel Müdürlüğü ayrı bir açıklama yapacak, önümüzdeki yıl için din dersi müfredatında nelerin değiştiğine dair. Bununla ilgili de bilgi var tabi. Bu yıl muamelat ve ukubat dersi konuluyor. Muamelat; Kişisel, toplumsal ve yönetsel eylemlerin şeriat düzenindeki karşılığı; hukuki, idari, mali, aile, evlenme, boşanma, miras gibi konuların tamamı şeriat düzeni içinde bu derste anlatılıyor. Ukubat ise; Şeriata göre suç kabul edilen eylemlere / fillere verilecek ceza. Şeriatın ceza hukuku. Mesela recm, el kesme.

Din dersinin içinde tüm sınıflarda cihat dersi konulmuş. Cihat ile ilişkili temel kavram ve hükümler var. Cihat ile ilişkili temel kavramlar ve hükümleri içeriyor bu ders. ‘Cihad ibadetini ayetler ışığında açıklar’ diye ifade edilmiş. Ve önemli bir nokta daha, 15 Temmuz’un da aslında bir cihad olduğu anlatılıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı, Milli Mücadele ve Atatürk, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerin içeriğinde kesintiler yapıldığı anlaşılıyor. Atatürk 15 Temmuz darbe girişimi de bu derslere konulmuş. 17-25 Aralık da bu derslerin içeriğinde olduğu ifade ediliyor. Şimdi enim bu size verdiğim bilgilerin hepsi derslerin konu başlıkları. Bir de bunların içerikleri olacak elbette. Bu dersler için hazırlanan kitapların yandaş basım evlerinde basılmaya başladığına da eminim. Kitaplar elimize geçtiğinde daha vahim şeylerle karşılaşacağımız düşüncesindeyim maalesef.”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir de yaptığı konuşmasında, “16 Ocak 2017 tarihinde burada gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında bu Müfredat değişikliği ile Atatürk'ün isminin silinmesinin, Atatürk'ün önemsizleştirilmesinin hedeflendiğini, evrim teorisinin müfredattan çıkarılarak çağdaş bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını iddia etmiştik” dedi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef bu müfredat Mucit çıkaracak, geleceğe güvenle bakabilen nesiller yetiştirecek, nitelikli öğretim verecek bir müfredat mıdır? Maalesef değildir! Coğrafya, fizik, felsefe ve müzik de dâhil olmak üzere tüm derslerde değerler eğitimi verilirken, evrim konusunun üniversiteye havale edilmesini ve Sayın Bakanın ‘öğrencilerin felsefi alt yapıya sahip olmadıkları’ gerekçelerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye, Suudi Arabistan’dan sonra evrim konusunu müfredatından çıkarak dünyada ikinci ülke oldu.