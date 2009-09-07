Din aleminde hoş tesadüf

Musevi inanışına göre yılbaşı sayılan Roş Aşana ile Müslümanların kutsal Ramazan bayramı bu yıl aynı güne denk geldi.



Bu yüzden dünyanın iki büyük dininin inananları "bayram" heyecanını birlikte yaşayacaklar. Müslümanlar bu yıl Ramazan bayramını 20-22 Eylül tarihleri arasında kutlarken Yahudiler Musevi takvimine göre 5770 yıla girişlerini ayın 19 ve 20'sinde sinagoglarda duayla kutlayacaklar.



Yahudi yeni yılı, diğer inanışlarda olduğu gibi neşeli, coşkulu, eğlenceli bir kutlama değil. Roş Aşana kutlamaları son derece ciddi bir havada gerçekleşir. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog'da bayramın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan Şofar isimli çalgı çalınır. Roşaşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabbat günü yani cumartesi günü olan yasaklar (ateş yakmak, paraya dokunmak, arabaya binmek gibi) geçerlidir.



Musevilikte Bayram ve Matem günlerinin tarihleri Musevi Takvimine göre hesaplandığından bayramlar hep aynı tarihe gelmeöyorlar ama her zaman aynı mevsime denk düşüyorlar.