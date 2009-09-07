Din aleminde hoş tesadüf

Musevi inanışına göre yılbaşı sayılan Roş Aşana ile Müslümanların kutsal Ramazan bayramı bu yıl aynı güne denk geldi.
Bu yüzden dünyanın
iki büyük dininin inananları "bayram" heyecanını birlikte yaşayacaklar.
Müslümanlar bu yıl Ramazan bayramını 20-22 Eylül tarihleri arasında
kutlarken Yahudiler Musevi takvimine göre 5770 yıla girişlerini ayın 19
ve 20'sinde sinagoglarda duayla kutlayacaklar.
Yahudi yeni yılı, diğer inanışlarda olduğu gibi neşeli, coşkulu,
eğlenceli bir kutlama değil. Roş Aşana kutlamaları son derece ciddi bir
havada gerçekleşir. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve
ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog'da bayramın
ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç
boynuzundan yapılan Şofar isimli çalgı çalınır. Roşaşana'nın kutlandığı
gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabbat günü yani
cumartesi günü olan yasaklar (ateş yakmak, paraya dokunmak, arabaya
binmek gibi) geçerlidir.
Musevilikte Bayram ve Matem günlerinin tarihleri Musevi Takvimine göre
hesaplandığından bayramlar hep aynı tarihe gelmeöyorlar ama her zaman
aynı mevsime denk düşüyorlar.