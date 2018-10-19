"Din adına işlenen suçlar, her fırsatta 'Din elden gidiyor' diye ayağa kalkan bizim Müslümanı ilgilendirmiyor…"

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, ülkesinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamıyor. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Kaşıkçı olayı için, "Bir manyağın işlediği bavul cinayeti değil, bir devletin konsoloslukta gazeteciyi parçalayıp bavula doldurduğu vahşet…Din adına işlenen suçlar, bu kir, bu ilkellik, bu kanlı vahşet, her fırsatta 'Din elden gidiyor' diye ayağa kalkan bizim Müslümanı ilgilendirmiyor…" değerlendirmesinde bulundu.

"İster Arabistan'da, ister Türkiye'de…"

Kutsal toprakların dünyanın en çok insanlık suçu işleyen yönetiminin elinde olduğunu savunan Coşkun, "İster Arabistan'da, ister Türkiye'de… Din adına işlenen suçlar, bu kir, bu ilkellik, bu kanlı vahşet, her fırsatta “Din elden gidiyor” diye ayağa kalkan bizim Müslümanı ilgilendirmiyor…Din, bu adamların elinde oldukça yeryüzünde Müslüman kalmayacak…Kusura bakma ama hacı, asıl şimdi…'Din elden gidiyor…"

Bekir Coşkun'un "Asıl şimdi 'din elden gidiyor' hacı amca…" başlıklı (19 Ekim 2018) yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz