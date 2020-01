Din adamları meyhanede İslamı anlatacak

T24- Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, kurdukları 20 kişilik özel bir ekiple meyhane, kahvehane, spor merkezleri gibi yerlerde 'din eğitimi' vereceklerini söyledi.

Samsun Müftülüğü, insanların yaşamlarına dönük dinsel baskının arttırılmasına örnek teşkil eden uygulamalardan birine daha imza attı. Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, kurdukları özel ekiplerle meyhane ve kahveleri ziyaret ederek 'din eğitimi' vereceklerini söyledi.

"Kişiyi değil, yaptığı işi eleştirerek, islamı anlatacağız" diyen Öztürk, yakında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.







Hayatın her alanında din eğitimi





AKP döneminde Diyanet personelinin 'kanaat önderi' olarak topluma zorla kabul ettirilmesi politikasının uzantısı olan uygulamalarını anlatan Öztürk "Din hizmetlerinin sadece cami ile sınırlı kalmayacağını" ifade ederek "Sokakta, kahvehanede, meyhanede, spor merkezlerinde ve her yerde din eğitimlerimiz olacak. Bunları yapabilmek için master ve doktora yapan öğrenciler ile imamlardan oluşan 20 kişilik bir ekip oluşturduk. Şu anda kartela hazırlıkları yapılıyor. Gideceğimiz her yer için ayrı broşür yapacağız. Hazırlanan dokümanlarla bu ekibimiz sokak sokak dolaşıp, her kesime islam dinini anlatacak. Yakında çalışmalara başlayacağız" dedi.



Saçma açıklama: İçkisine karışmayacağız...





Özellikle meyhane ve kahvehanelere gideceklerini belirten Hayrettin Öztürk, oldukça demagojik bir açıklama yaparak "içkilerine karışmayacağız" dedi. Zaten AKP iktidarında meyhane olan ilçe sayısı hızla azalmış, polislerin ve belediyenin içkili mekanlara dönük keyfi baskıları artmış durumda. Yani devletin başka birimleri zaten gerekli 'sopa'yı gösteriyor. Bu durumda Diyanet görevlilerinin sopaya ihtiyacı kalmıyor.

Müftü Öztürk, dinsel baskı anlamına gelen uygulamayı şöyle anlatıyor:

"Örneğin meyhanede içki içen kişinin yanına gidip 5-10 dakika konuşacağız. Onlara zamanı iyi değerlendirme ve sağlıkla ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Kişiyi değil de yapılan işi eleştirme yönünde bilgiler aktaracağız. Kesinlikle içkisine karışmayacağız. Onu incitmeden, islam dininin güzel ve hoşgörülü yönlerini dünya ve ahiretle ilgili durumlarından bahsedeceğiz. Çünkü o işi yapanlar, yaptığı işi söyleyince hoşlanmaz. Bunun için önce iman ve itikatla ilgili konuşma yapacağız. Peygamberle, Allah'ın varlığı ve birliğiyle onu dine ısındıracağız" diye konuştu."

Uygulamayı 'hoşgörülü' olarak niteleyen Müftü Öztürk'e şunu sormak gerekiyor: Bir grup vatandaş ekip kurarak Samsun Müftülüğü'ne giderek oradaki personeli 'hoşgörülü' biçimde içki içmeye çağırsa kendisi buna ne derdi?





İmamlar her yerde





Dinsel faaliyetlerin ve örgütlenmenin toplumsal alanda daha etkili olması için başlatılan projelerden biri de 'aile imamlığı' projesi. Diyanet İşleri Başkanlığı imamlara cami dışına açılmaları ve cemaat olarak kabul ettikleri toplumun sorunlarının 'çözümü'nde görev alarak dinin etkisi arttırılmaları talimatı vermiş bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Doğu ve Güney Doğu bölgesinde 'mele' ya da 'molla' olarak bilinen din adamlarından 1000 tanesini Diyanet'in kadrosuna alacaklarını açıklamıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar birçok bakanlık da Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak projeler yürütüyor.(aa)