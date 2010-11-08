-DİN ADAMINDAN AMERİKALILARA ÖLÜM TEHDİTİ KAHİRE (A.A) - 08.11.2010 - ABD'de doğan Yemenli din adamı Enver El Evlaki, Amerikalıların öldürülmesi çağrısında bulundu. El Evlaki, aşırı dincilere ait bir internet sitesinde yayımlanan yeni video mesajında, "şeytanın tarafında" olduklarını savunduğu Amerikalıları öldürmek için herhangi özel bir dini iznin gerekmediği sözlerini sarf etti. Yemen'de saklandığı sanılan El Evlaki, 23 dakika süren, "İnsanlığa Bildirin ve Anlatın" başlıklı Arapça konuşmasında, tüm Arap ve Yemenli liderlerin "yozlaştığını" ifade ederek, din adamlarının göreve gelmesinin zamanı olduğunu kaydetti. El Evlaki, konuşmasında, "Krallar, emirler ve devlet başkanları, şu anda bir milleti veya bir koyun sürüsünü bile yönetme vasfına sahip değiller. Liderler yozlaşmışsa, din adamlarının milleti yönetme sorumluluğu vardır" dedi. Videoda bir masanın arkasında oturan Enver El Evlaki'nin, kemerinde hançer bulunan geleneksel Yemen kıyafetleri giydiği görülüyor. New Mexico doğumlu El Evlaki'nin, Noel günü Detroit bağlantılı bir uçağa bombalı saldırı girişimi dahil çeşitli terör saldırılarıyla bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. ABD, Detroit bağlantılı uçağa saldırı girişimiyle ilişkisi olduğu suçlamasında bulunduğu El Evlaki'nin, sağ ya da ölü ele geçirilmesi için Amerikan istihbarat örgütü CIA'ye yetki vermişti.