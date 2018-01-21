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Spor

Dimitrov, zorlansa da çeyrek finale çıkmayı bildi

Çekişmeli maçta ev sahibi tenisçilerden Kyrgios'u mağlup eden Bulgar tenisçi, Avustralya Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı

21 Ocak 2018 19:27

Avustralya Açık tek erkekler dördüncü tur maçında dünya 3 numarası Grigor Dimitrov, 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios’u 7-6, 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

İki tenisçinin de harika bir performans ortaya koyduğu maçın kritik puanlarını daha iyi oynayan Dimitrov, seyirci desteği rakibinden yana olmasına karşın tie-break'e giden üç seti de alarak 3 saat 26 dakika sonunda galibiyete ulaştı.

Melbourne'de geçtiğimiz yıl da yarı final gören ve son dönemde form grafiğini bir hayli yükselten Bulgar tenisçinin bir sonraki turda rakibi, dünya 49 numarası Kyle Edmund olacak.

Büyük Britanyalı Edmund dördüncü turda İtalyan rakibi Andreas Seppi'yi 6-7, 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle saf dışı bırakmıştı.

 

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