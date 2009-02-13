Dimitrov Nadal'ı zorladı



Avustralya Açık'tan zaferle ayrılan Rafael Nadal, Rotterdam'daki salon turnuvasında çeyrek finale çıkarken zorlandı. Dünyanın bir numarası Nadal, 17 yaşındaki Bulgar rakibi Grigor Dimitrov'u 3 set sonunda geçebildi.





Sezonun ilk Grand Slam Tenis Turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde İsviçreli rakibi Roger Federer'i mağlup ederek klasmandaki liderliğini perçinleyen Rafael Nadal, Rotterdam'da salon turnuvasına katıldı.



Çeyrek finale kalma mücadelesinde Nadal, 17 yaşındaki genç bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşılaştı.



İspanyol raket çekişmeli geçen ilk seti 7-5 alırken, dünyanın 1 numarasına kafa tutmayı ikinci sette de sürdüren Dimitrov bu seti 6-3 alarak skoru 1-1'e getirdi. Salonu dolduran 9 bin Rotterdamlı tenisseverin de desteğini arkasına alan Dimitrov, buna karşın 3. sette havlu attı. Nadal seti 6-2, maçı da 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Karşılaşma sonrası genç rakibi hakkında değerlendirme de bulunan Nadal, Dimitrov'un yakın gelecekte klasmanda ilk 10 arasına girebileceğini söyledi.



Rotterdam’daki turnuvada Mario Ancic, Jo-Winfred Tsonga, Marc Gicquel, Andy Murray ve Gael Monfils de rakiplerini yenerek çeyrek finale kaldılar.

