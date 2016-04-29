Dimitrov İstanbul Açık'ta finale yürüyor

İstanbul Açık'ta Jiri Vesely'i 2 sette geçen Grigor Dimitrov adını yarı finale yazdırdı.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler çeyrek finalinde, 6 numaralı seribaşı Çek sporcu Jiri Vesely ile 2 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.

Eurosport'taki habere göre, çekişmeli geçen ilk seti 7-6(1) alan Dimitrov, 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine şans tanımayan Bulgar sporcu, seti 6-1 ve maçı da 2-0 kazanarak, yarı finale yükseldi.

Bulgar raket yarı finalde, İspanyol Marcel Granollers-Hırvat Ivo Karlovic maçının galibiyle karşılaşacak.

Dünya 29 numarası olan Dimitrov bu sezon istikrarsız bir performans sergiliyor. Bu sezonki tek finalini Apia Open'da oynayan 24 yaşındaki tenisçi, Troiçki'ye yenilerek şampiyonluğu son maçta kaçırdı.