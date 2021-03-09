Dimitris Pelkas ne zaman takıma katılacak?

Konyaspor maçında Skubic ile çarpıştıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas'ın kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yunan futbolcu, iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

Konyaspor maçında Skubic ile çarpıştıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas'ın kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yunan futbolcunun takım uçağına gelmesi ile birlikte endişe yerini sevince bıraktı. Takımla birlikte İstanbul’a gelen Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı hastanede kontrol altında geçirdi. Yunan futbolcuya yapılan kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmadı. Pelkas, iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

27 yaşındaki orta saha taraftarlar tarafından Konyaspor maçının en iyi oyuncusu seçildi.