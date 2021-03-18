Dimitris Pelkas: Beşiktaş’ı yenebileceğimizi biliyoruz, sahada savaşan bir Fenerbahçe için taraftarlarımıza söz veriyorum

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas antrenman öncesi soruları yanıtladı. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Yunan oyuncu, “Beşiktaş’ı yenebileceğimizi biliyoruz, taraftarlarımıza söz veriyorum, sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak” dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, “Almış olduğumuz kötü sonuçlar var. Derbi maçında savaşmak ve daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü kazanabileceğimizi düşünüyorum, bunu herkes de biliyor” dedi.

“Türkiye liginde her takım birbirini yenebiliyor”

Ligde son oynadıkları Gençlerbirliği mücadelesini kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Pelkas, “Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren evimizde. Bunun üzerine çalışıyor ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir önce oynadığım lige bakarsak Türkiye liginde her takım birbirini yenebiliyor. Bu ligin bu yönünü daha çok seviyorum. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftarımızdan yoksunuz. Bu noktaları geliştirmeli ve bir çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.

“Taraftarlarımıza sahada savaşan, birlik olmuş bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum”

Aldıkları kötü sonuçlarla taraftarları üzdüklerinin farkında olduklarını belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Taraftarlarımızın üzgün hissetmesi ve hayal kırıklığı yaşaması normal. Almış olduğumuz kötü sonuçlar var. Derbi maçında savaşmak ve daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü kazanabileceğimizi düşünüyorum, bunu herkes de biliyor. Saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza saha içerisinde savaşan, birlik olmuş bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Buna ek olarak şanssız da olduğumuzu düşünüyorum; direkten dönen toplar vardı. Futbolda bu tip durumlar olabiliyor. Umarım derbi maçında şans da bizimle olur” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk noktasında inancımız her zaman var”

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını da değerlendiren deneyimli futbolcu, “Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Kalan 11 maç ve kazanılabilecek çok fazla puan var. Takım arkadaşlarımızla aramızda konuştuk mağlubiyetten sonra ve bizim için kötü bir anda. Bu tip anlarda daha çok kenetlenmeli ve birlik olmalıyız. Biz maç maç düşünmeli ve sonrasında olacakları görmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Bazen ağaca değil ormana bakmak gerekir”

Yeni bir takım olduklarını ve bu anlamda kimyanın oluşması için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Dimitris Pelkas, “Farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz daha farklı ve zor çünkü herkes birbirine kaybedebiliyor. Neyin ne olacağı belirsiz. Fenerbahçe’deyim, burada çok fazla yeni oyuncu olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Ben buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber de çok fazla oyuncu katıldı. Bazen bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedefimiz, şampiyonluk ve kimyayı sağlamak için daha fazla çalışmak durumundayız. Bizde bir söz vardır: Bazen ağaca değil, ormana bakmak gerekir. Yani bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki de şansımız var. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Orada da bu tip değişiklikler olmuştu, yeni hoca ve oyuncular gelmişti. Bu bana göre iyi bir çözüm değil. Bir plana sadık kalmak ve bu planı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Hedefe bu şekilde odaklanmalıyız” dedi.