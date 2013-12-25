‘Dimitar Berbatov Galatasaray’a geliyor’ iddiası

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın adı şimdide Bulgar golcü Dimitar Berbatov ile anılıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, sezon sonunda kontratı sona erecek olan golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Galatasaray değil. Mesut Özil'in takımı Arsenal ve İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Tottenham da Bulgar golcü için devrede...

Yedek kalmak istemiyor

Arsenal'in Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, bu sezon muhteşem bir çıkış yapan golcüsü Olivier Giroud'un yedeği olarak düşündüğü Bulgar golcü, Tottenham'da da Soldado, Jermain Defoe ve Adebayor gibi önemli gol ayaklarını kadrosunda bulunduran Tottenham'a sıcak bakmıyor.

Arsenal ve Tottenham'da yedek kalma riskine girmek istemeyen Berbatov'un Drogba ile oynamaya daha istekli olduğu öğrenildi.

Galatasaray cephesinden ise bu transfer ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.