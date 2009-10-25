Dilmen:Öne geçen fark atar

Türkiye’nin ‘futbol profesörü’ Rıdvan Dilmen, bugünkü derbiyi analiz etti



Size göre en doğru 11’ler kimlerden oluşuyor?



Dilmen'in Gazete Vatan'a yaptığı iki takımın kadro tahminleri de şöyle:

Ben Rijkaard’ın önceki haftalara oranla kadroda büyük değişiklik yapacağını sanmam..K