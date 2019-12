Dilmen:Öne geçen fark atar

Türkiye’nin ‘futbol profesörü’ Rıdvan Dilmen, bugünkü derbiyi analiz etti



Size göre en doğru 11’ler kimlerden oluşuyor?



Dilmen'in Gazete Vatan'a yaptığı iki takımın kadro tahminleri de şöyle:

Ben Rijkaard’ın önceki haftalara oranla kadroda büyük değişiklik yapacağını sanmam..K

endine göre bir sistemi var.. Hatta kadroyu veriyorum şimdiden, en fazla 1 adam değişir: Leo Franco-Sabri, Gökhan Zan, sakatlığı yoksa Servet (M.Topal), Hakan Balta-Ayhan, Mustafa Sarp (M.Topal)-Keita, Arda , Kewell-Baros. F.Bahçe’nin kadrosu da şöyle olur: Volkan-Gökhan, Lugano, Bilica, Carlos-Cristian, Emre-Kazım, Santos, Alex-Güiza.. Sonuçta iki takım da yapılarını rakibe göre değiştirmiyor.. Zaten Beşiktaş ’ın geride kalmasının sebebi bu, kadrosunu çok kurcalıyor..G.Saray 4-2-3-1 oynuyor, zaman zaman 4-3-3’e dönüyor.. F.Bahçe ise hep aynı.. İkisinin de tek forvetleri var.. Onun arkasındaki üçlünün performansı da ya galip getiriyor ya kaybettiriyor.. Bugün öndeki 4’er forvet markaj altında oynayacak.. Güiza ile Servet, Santos ile Sabri, Kazım ile Hakan Balta, Alex ile de Ayhan eşleşiyor.. Rakipte ise Kewell-Gökhan Gönül, Keita-Carlos, Bilica-Baros, Arda ile de Cristian.. Ne oluyor, herkes markajda olduğu için demarke oynayan 2’şer adam kalıyor.. Kimler? Ön liberolar.. Şu andaki form grafiği itibarıyla Emre-Cristian, Ayhan-Mustafa’dan daha iyi . Bu ikiliden kim hücuma iyi çıkarsa dengeyi değiştirir..F.Bahçe 5 puan önde çıksaydı maça, daha kontrollü olacaktı. İki takımın ortak özelliği şu: Kötü oynasalar da kazanabilirler. Maç içinde ‘kötü’ dediğimiz Alex veya Güiza bir anda maçı değiştirebilir. Arda da araya bir top atar maçın gidişatını değiştirir.Galatasaray'dan F.Bahçe’ye veya tam tersi transfer olan oyuncular, çok sevilmediklerini bilirler. Emre ne kadar’Ben doğuştan F.Bahçeliyim’ derse desin, çok sevilmediğini kendisi de biliyor. O yüzden özverili oynuyor. Onun için gergin bir maç olacak.Galatasaray'ın forveti Türkiye standartlarının üstünde. Ama bu oyuncuları da Allah dört dörtlük yaratmamış ki. Keita muhteşem mesela. Ama her pozisyonda koşturamazsınız, koşmasını isteyemezsiniz. Bu yüzden Türkiye’ye geliyorlar.. Alex’te de durum aynı. Alex’e ’koş’ derseniz, tutamazsınız. O zaman Rijkaard’ın suçu yok demek ki.G.Saray, Gerets’le çok gol attı, çok gol yedi. Biz 103 gol atıp şampiyon olduğumuzda 39 gol yemiştik mesela. Bu yüzden G.Saray’ın 4 hücumcuyla oynamasını eleştirenleri eleştiriyorum!Arda'ya 15 milyon Euro veriyorlar ya, geriye dönüyor diye vermiyorlar o parayı. Geriye de dönse 35 isterler zaten. Bana göre Rijkaard doğru 11’ler çıkartıyor. Benim eleştirdiğim nokta Rijkaard fazla iyi adam. Türkiye’de fazla sevilen adamın başarılı olma şansı yok. Hiddink gibi olursun. Bakıyorsun tek başarısız olduğu yer Türkiye Hiddink’in. Çünkü Avrupalı gibi düşünüyor. Geliyor Rıdvan’a 2 gün izin veriyor, biz dağıtıyoruz tabii.. Kamp yok diyordu, biz zor gidiyorduk maça. Rijkaard da kamp yapmıyor mesela..Ama Daum’a bakalım. Kapalı oylama yapın futbolcuların %90’ı sevmez. Oysa adam Türkiye’de başarılı. Dünya ve Avrupa Rijkaard ve Hiddink gibileri, Türkiye Daum’u arıyor.Bence bu skoru koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor. 2-0, 3-0 olduktan sonra doğal bu.. Aynısı F.Bahçe’de de var. Eğer maç 2-2’ye gelirse ‘Düşüş var’, 3-2 yenerse ‘Amma döndü’ derler. Hepsi hikâye.. Ama G.Saray genellikle önde oynamayı tercih ettiği için zorlanıyor. Önde oynamak zordur. Beklemek daha kolaydır.Beni şaşırtmazlar. İki teknik adamın da garip bir şey yapacağını zannetmiyorum 11’lerde. Fakat geriye düşen takım çılgınlık yapabilir. Mesela Daum’u o kadar iyi tanıyorum ki, gerideyken bütün hücumcuları oyuna alabilir, beni bile sokabilir hatta!Bu derbi için kimseyle iddiaya girmem. Ama kısır bir maç olmaz. Çünkü sahada yetenekler olacak.. Özellikle Sarp, Topal, Ayhan ile Cristian-Emre’den bir tanesinin ceza sahası dışından şutla etkili olacağını düşünüyorum. Öne geçen takım fark atar. İlk golü atan takım 10 dakika içinde gol yemesin, farka gider. Çünkü rakip %100 risk alacak. Geçen yıl G.Saray Lincoln’le öne geçti.. Ama 10 dakika içinde yediler ve maç döndü.“Kimse bilmiyor ama F.Bahçe’nin 2. yarıda oynayacağı 17 maçın tam 11’i İstanbul’da.. Bu da şampiyonluk için büyük bir avantaj..”Ben şampiyonluğa oynayan takımın kulübesine bakarım her zaman. G.Saray’ın kulübesi iyi. F.Bahçe’ninki de iyiydi! Şimdi Deivid yok, Semih sakat, Güiza yeni çıkıyor. Ama bence G.Saray ligin en çok gol atan takımı olur, şampiyonluğa yeter mi bilemem. F.Bahçe takımının kimsenin bilmediği bir avantajı var. İkinci yarıda oynanacak olan 17 maçın 11’i İstanbul’da.Alex'in maç seçtiğini zannetmiyorum. Hele kaptanlığı aldıktan sonra sorumluluk altına çok girdi.. Ve bu maçları seviyor. Bence oynar.Ben olsam R.Carlos’u oynatırım. Derbide önünde Keita var. Keita’dan iyileriyle 20 senedir oynuyor. Ve rakibinin özelliklerini de biliyor. Önlemini alacaktır. Çünkü Keita içeri-dışarı çalım atabiliyor..Hiçbir şey olmaz. Ligdeki sonucu bu maç etkilemez. Sadece hocaların kredileri azalır. F.Bahçe kazanırsa Rijkaard’ın kamp yapmaması eleştirilecek, F.Bahçe kaybederse Aykut Kocaman’a laf gidecek belki.F.Bahçe'den Gökhan Gönül ve Emre, G.Saray’dan Arda ve Baros. Hücum için söylüyorum.. İki takımda da bekin önündeki futbolcular, başta Kewell 90 dakika çıkaramaz. Çünkü ileri geri koşmaları gerekecek.Benim favorim her zaman Nonda ama Rijkaard’ın ilk adamı Baros.. Hem Baros, Kadıköy’de 0-0 giden bir maçta daha etkili olacaktır. Savunma arkasına koşabiliyor çünkü. Nonda’yı ancak skoru korumayı düşündüğü zamanlarda alabilir. O da top tutabilmesinden. F.Bahçe isterse beraberliğe oynayabilir. Ama G.Saray oynayamaz. Bağlasan durmazlar. Yapıları bu çünkü. Önlere bakıyorsun hücumcu, arkaya bakıyorsun onlar da hücumu seviyor. Hep öne doğru oynuyorlar.