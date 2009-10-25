Dilmen:Öne geçen fark atar

Türkiye’nin ‘futbol profesörü’ Rıdvan Dilmen, bugünkü derbiyi analiz etti
25 Ekim 2009 03:00
Türkiye’nin ‘futbol profesörü’ Rıdvan Dilmen, bugünkü derbiyi analiz etti
Size göre
en doğru 11’ler kimlerden oluşuyor?
Dilmen'in Gazete Vatan'a yaptığı iki takımın kadro tahminleri de şöyle:Ben Rijkaard’ın önceki haftalara
oranla kadroda büyük değişiklik yapacağını sanmam..Kendine göre
bir sistemi var.. Hatta kadroyu veriyorum şimdiden, en fazla 1 adam
değişir: Leo Franco-Sabri, Gökhan Zan, sakatlığı yoksa Servet
(M.Topal), Hakan Balta-Ayhan, Mustafa Sarp (M.Topal)-Keita, Arda, Kewell-Baros.
F.Bahçe’nin kadrosu da şöyle olur: Volkan-Gökhan, Lugano, Bilica,
Carlos-Cristian, Emre-Kazım, Santos, Alex-Güiza.. Sonuçta iki takım da
yapılarını rakibe göre değiştirmiyor.. Zaten Beşiktaş’ın geride kalmasının sebebi bu, kadrosunu çok kurcalıyor..
En kritik eşleşmeler hangisi?
G.Saray
4-2-3-1 oynuyor, zaman zaman 4-3-3’e dönüyor.. F.Bahçe ise hep aynı..
İkisinin de tek forvetleri var.. Onun arkasındaki üçlünün performansı
da ya galip getiriyor ya kaybettiriyor.. Bugün öndeki 4’er forvet
markaj altında oynayacak.. Güiza ile Servet, Santos ile Sabri, Kazım
ile Hakan Balta, Alex ile de Ayhan eşleşiyor.. Rakipte ise
Kewell-Gökhan Gönül, Keita-Carlos, Bilica-Baros, Arda ile de Cristian..
Ne oluyor, herkes markajda olduğu için demarke oynayan 2’şer adam
kalıyor.. Kimler? Ön liberolar.. Şu andaki form grafiği itibarıyla
Emre-Cristian, Ayhan-Mustafa’dan daha iyi. Bu ikiliden kim hücuma iyi çıkarsa dengeyi değiştirir..
F.Bahçe
5 puan önde çıksaydı maça, daha kontrollü olacaktı. İki takımın ortak
özelliği şu: Kötü oynasalar da kazanabilirler. Maç içinde ‘kötü’
dediğimiz Alex veya Güiza bir anda maçı değiştirebilir. Arda da araya
bir top atar maçın gidişatını değiştirir.
Peki Emre Belözoğlu?
Galatasaray'dan F.Bahçe’ye veya tam tersi transfer olan oyuncular, çok sevilmediklerini bilirler. Emre ne kadar’Ben doğuştan F.Bahçeliyim’ derse desin, çok sevilmediğini kendisi de
biliyor. O yüzden özverili oynuyor. Onun için gergin bir maç olacak.
G.Saray’ın 4 hücumcu oynatması sizce macera olur mu?
Galatasaray'ın
forveti Türkiye standartlarının üstünde. Ama bu oyuncuları da Allah
dört dörtlük yaratmamış ki. Keita muhteşem mesela. Ama her pozisyonda
koşturamazsınız, koşmasını isteyemezsiniz. Bu yüzden Türkiye’ye
geliyorlar.. Alex’te de durum aynı. Alex’e ’koş’ derseniz,
tutamazsınız. O zaman Rijkaard’ın suçu yok demek ki.
G.Saray,
Gerets’le çok gol attı, çok gol yedi. Biz 103 gol atıp şampiyon
olduğumuzda 39 gol yemiştik mesela. Bu yüzden G.Saray’ın 4 hücumcuyla
oynamasını eleştirenleri eleştiriyorum!
Peki defansa yardım etmiyorlar..
Arda'ya
15 milyon Euro veriyorlar ya, geriye dönüyor diye vermiyorlar o parayı.
Geriye de dönse 35 isterler zaten. Bana göre Rijkaard doğru 11’ler
çıkartıyor. Benim eleştirdiğim nokta Rijkaard fazla iyi adam.
Türkiye’de fazla sevilen adamın başarılı olma şansı yok. Hiddink gibi
olursun. Bakıyorsun tek başarısız olduğu yer Türkiye Hiddink’in. Çünkü
Avrupalı gibi düşünüyor. Geliyor Rıdvan’a 2 gün izin veriyor, biz
dağıtıyoruz tabii.. Kamp yok diyordu, biz zor gidiyorduk maça. Rijkaard
da kamp yapmıyor mesela..
Ama Daum’a bakalım. Kapalı oylama
yapın futbolcuların %90’ı sevmez. Oysa adam Türkiye’de başarılı. Dünya
ve Avrupa Rijkaard ve Hiddink gibileri, Türkiye Daum’u arıyor.
G.Saray’ın son yarım saatte oyundan düştüğü doğru mu sizce?
Bence
bu skoru koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor. 2-0, 3-0 olduktan sonra
doğal bu.. Aynısı F.Bahçe’de de var. Eğer maç 2-2’ye gelirse ‘Düşüş
var’, 3-2 yenerse ‘Amma döndü’ derler. Hepsi hikâye.. Ama G.Saray
genellikle önde oynamayı tercih ettiği için zorlanıyor. Önde oynamak
zordur. Beklemek daha kolaydır.
Maçta ne olursa çok şaşırırsın?
Beni
şaşırtmazlar. İki teknik adamın da garip bir şey yapacağını
zannetmiyorum 11’lerde. Fakat geriye düşen takım çılgınlık yapabilir.
Mesela Daum’u o kadar iyi tanıyorum ki, gerideyken bütün hücumcuları
oyuna alabilir, beni bile sokabilir hatta!
Skor tahminin var mı?
Bu
derbi için kimseyle iddiaya girmem. Ama kısır bir maç olmaz. Çünkü
sahada yetenekler olacak.. Özellikle Sarp, Topal, Ayhan ile
Cristian-Emre’den bir tanesinin ceza sahası dışından şutla etkili
olacağını düşünüyorum. Öne geçen takım fark atar. İlk golü atan takım
10 dakika içinde gol yemesin, farka gider. Çünkü rakip %100 risk
alacak. Geçen yıl G.Saray Lincoln’le öne geçti.. Ama 10 dakika içinde
yediler ve maç döndü.
F.Bahçe 2. yarıda yaşadı!
“Kimse bilmiyor ama F.Bahçe’nin 2. yarıda oynayacağı 17 maçın tam 11’i İstanbul’da.. Bu da şampiyonluk için büyük bir avantaj..”
Kağıt üzerinde G.Saray daha iyi diyorlar, doğru mu?
Ben
şampiyonluğa oynayan takımın kulübesine bakarım her zaman. G.Saray’ın
kulübesi iyi. F.Bahçe’ninki de iyiydi! Şimdi Deivid yok, Semih sakat,
Güiza yeni çıkıyor. Ama bence G.Saray ligin en çok gol atan takımı
olur, şampiyonluğa yeter mi bilemem. F.Bahçe takımının kimsenin
bilmediği bir avantajı var. İkinci yarıda oynanacak olan 17 maçın 11’i
İstanbul’da.
Kaptan Alex oynar mı?
Alex'in maç
seçtiğini zannetmiyorum. Hele kaptanlığı aldıktan sonra sorumluluk
altına çok girdi.. Ve bu maçları seviyor. Bence oynar.
F.Bahçe’nin sol kanadında kim olmalı?
Ben
olsam R.Carlos’u oynatırım. Derbide önünde Keita var. Keita’dan
iyileriyle 20 senedir oynuyor. Ve rakibinin özelliklerini de biliyor.
Önlemini alacaktır. Çünkü Keita içeri-dışarı çalım atabiliyor..
Bu maçın skoru sizce lige nasıl yansır?
Hiçbir şey olmaz. Ligdeki sonucu bu maç etkilemez. Sadece hocaların kredileri
azalır. F.Bahçe kazanırsa Rijkaard’ın kamp yapmaması eleştirilecek,
F.Bahçe kaybederse Aykut Kocaman’a laf gidecek belki.
Kime dikkat edelim?
F.Bahçe'den
Gökhan Gönül ve Emre, G.Saray’dan Arda ve Baros. Hücum için
söylüyorum.. İki takımda da bekin önündeki futbolcular, başta Kewell 90
dakika çıkaramaz. Çünkü ileri geri koşmaları gerekecek.
Benim tercihim Nonda’dan yana
Nonda mı, Baros mu?
Benim
favorim her zaman Nonda ama Rijkaard’ın ilk adamı Baros.. Hem Baros,
Kadıköy’de 0-0 giden bir maçta daha etkili olacaktır. Savunma arkasına
koşabiliyor çünkü. Nonda’yı ancak skoru korumayı düşündüğü zamanlarda
alabilir. O da top tutabilmesinden. F.Bahçe isterse beraberliğe
oynayabilir. Ama G.Saray oynayamaz. Bağlasan durmazlar. Yapıları bu
çünkü. Önlere bakıyorsun hücumcu, arkaya bakıyorsun onlar da hücumu
seviyor. Hep öne doğru oynuyorlar.