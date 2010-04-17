Dilmen'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı

T24 - Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başı beladan kurtulmuyor. Bir telekulak çetesine bazı kişileri dinlettirdiği gerekçesiyle 6 Nisan’da göz altına alınıp bir gün sonra serbest bırakılan Rıdvan Dilmen’in bu gözaltı sırasında bazı özel telefon görüşmeleri medyaya yansımıştı. Dilmen’in şimdi de Bochum Savcılığı’nın 9 ayrı ülkede sürdürmekte olduğu “Yasa dışı bahis ve şike” soruşturması kapsamında teknik takibe yakalandığı ortaya çıktı.





Şeytan lakaplı futbol yorumcusu 5 dakika süren konuşmada, “Hakan ne oldu yahu. 2 maçı bildik Rize maçında yattık. Ne ..ktiri .oktan iş bu yahu”, “...Bana 100 de yüz dediniz ama olmadı. Hayatım kumarlarda kaybetmekle geçti. Bir de bundan darbe yemeyeyim bari” “... Ankesörlü telefondan ararım...Bizim telefonlar dinleniyor olabilir” şeklinde ifadeler kullanıyor. Hakan Korkmaz ise “Abi merak etme sen biz bunu telafi ederiz. Abdülkadir abi hiç kimseye yamukluk yapmamıştır. Zaten kendisin senin de bildiğin gibi hem siyasette iyi ilişkisi olan bir kişi, hem de spor camiasında” diye yanıtlar veriyor.







Şike operasyonunda 34 kişi tutuklanmıştı







İstanbul başta olmak üzere 26 ilde 24 Mart 2010 tarihinde düzenlenen yasadışı bahis ve şike skandalı soruşturmasında aralarında birinci ligde oynayan futbol takımlarından antrenör ve futbolcuların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Ergün, eski milli futbolcu Fatih Akyel, aynı zamanda İlhan Cavcav’ın damadı olan Konyaspor kalecisi Recep Öztürk ile eski futbolcu Hakan Korkmaz’ın da bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da 30 Mart 2010 tarihinde soruşturmayı yürüten Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’na “sanık” sıfatıyla ifade verdi. Cavcav, gazetecilere yaptığı açıklamada “Soğan yemedim ki ağzım koksun” demişti.







Alman savcı konuşmanın dökümlerini Türkiye'ye verdi







Alman savcılığı, Rıdvan Dilmen’in 13.09.2009 tarihinde Levent’teki bir ankesörlü telefondan Hakan Korkmaza ait 0152 21 07 — — numaralı telefonu arayarak yaptığı konuşmayı Türk yetkililere ulaştırdı. Halen Sarıyer Savcılığı’nın TFF’nin başvurusu üzerine Bochum’dan ayrı yürüttüğü soruşturma dahilinde sanık sıfatıyla tutuklu bulunan Hakan Korkmaz ile Rıdvan Dilmen arasında geçen konuşmada 2-2 biten Rize-Samsun karşılaşmasıyla ilgili detaylar var.









Abdülkadir Çakır: Benimle alakası yok







Rıdvan Dilmen ile Hakan Korkmaz arasındaki telefon konuşmalarında yer alan “Abdülkadir bey” isimli şahsın, Rizespor’un eski başkanlarından Abdülkadir Çakır olabileceği iddia edildi. Telefonla ulaştığımız Çakır, konuşmadaki kişinin kendisiyle bir ilgisi olmadığını savundu:





“Ocak 2009’da ben başkanlık görevini bıraktım. Zaten ne Rıdvan Dilmen’i ne de o konuşmalardaki kişileri tanımıyorum. Beni herkes bilir. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Kayıtlardaki Abdülkadir isimli kişi başka bir kişidir. İsim benzerliği olabilir. Benimle hiç alakası yok.” Çakır, “Şike yapılan maç Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı. Maç sonucu 2-2 bitmiş ve konuşmalarda sizin maçın bitiş skoru için garanti verdiğiniz iddia ediliyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Emniyetten bu maçla ilgili size ulaştılar mı?” sorumuza ise “Dediğim gibi ben böyle bir şeyle alakam yok ki beni arasınlar. Ben o zamanki maçla ilgili bir şike ya da maç için iddia bile oynamadım. Bana göre ismi geçen kişi başkası. Maçın skorunu bile hatırlamıyorum” diye cevap verdi.

