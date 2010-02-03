Dilmen: Sercan'ın fiyatı 20'ye çıkar

T24 - NTV Spor'un yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım'a bu sezon 9-10 milyon dolar vermeyen takımların yeni yayın ihalesinin ardından 20 milyon dolar vermek zorunda kalacaklarını söyledi.





NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor TV'ye yaptığı açıklamada yeşil-beyazlı ekibin genç golcüsü Sercan'ın önümüzdeki sezonlarda fiyatının 20 milyon dolarlara çıkacağını iddia etti.



Ünlü yorumcu, Bursaspor TV'de yayınlanan gazeteci Mustafa Özkeskin'un sunduğu ve eski Fenerbahçeli ve Bursasporlu futbolcu Şenol Ulusavaş'ın konuk yorumcu olarak katıldığı 'Kontra' programına telefonla bağlanan Rıdvan Dilmen, Sercan'a teklif yapan takımların bu oyuncuyu bu yıl alması gerektiğini ancak alamadıklarını belirtirken, "Şimdi Sercan için 9-10 milyonu düşünen kulüpler özellikle bu yeni yayın ihalesinden sonra 20 milyonu gözden çıkarmak zorundalar" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin ligde son oynadığı Sivasspor maçında 6 eksiğine rağmen 5-1 kazandığını, ancak Bursaspor'un böyle bir lüksünün olmadığının altını çizen Rıdvan Dilmen, "Buna rağmen ligin zirvesindeler, hakettiği bir şekilde. Haksız rekabete rağmen ligde kafa kafaya gidiyorlar, bu çok önemli. Yani Fenerbahçe şampiyon olsa, Bursaspor dördüncü olsa Christoph Daum, Ertuğrul Sağlam'dan başarılı değildir. Öyle değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.



Bursaspor'un yüksek ücretler teklif yapılmasına rağmen Sercan'ı vermemesini, Bursaspor'un iyi yönetilmesi şeklinde yorumlayan Dilmen, "Bu Bursa şehrinin takımı sahiplendiğini de gösteriyor. İnşallah istikrar olur, Bursaspor yüz yılda bir kere şampiyon olacağına yüz yılda hep ilk dördün takımı olur, benim gönlüm ondan yana" dedi.







