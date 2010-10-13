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Spor

Dilmen: Radikal kararlar alınmalı

Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın Ukrayna ve Polonya'yı unutup radikal değişikliklere gitmesi gerektiğini söyledi...

13 Ekim 2010 03:00

T24 - Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın Ukrayna ve Polonya'yı unutup radikal değişikliklere gitmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'nin Azerbaycan'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın Ukrayna ve Polonya'yı unutup radikal değişikliklere gitmesi gerektiğini söyledi.  


'Hiddink'in tercihleri beni hayal kırıklığına uğrattı' 

Çok üzücü 4 gün geçirdiğimizi söyleyen Rıdvan Dilmen, "Radikal kararlar alınmalı. Ukrayna ve Polonya'yı unutup, Milli Takım'da tamamen değişime gidilmeli. Yaş ortalaması 23'e düşürülmeli ve yeni bir ekol yaratılmalı. Bu ekol üzerinde ısrar edilmeli" diye konuştu.


'Öncelikle sistemi oturtmalıyız 

Mlli Takım oyuncusu Hamit Altıntop, takım olarak bazı soruları kendilerine sormaları gerektiğini söyledi. 

Türkiye'nin Azerbaycan ile oynadığı maç sonrası NTV Spor'a konuşan Hamit Altıntop, takım olarak eksikleri olduğunu ve bu eksikleri ancak hep beraber aşabileceklerini söyledi. 

Hamit: Öncelikle sistemi oturtmalıyız

Çaresiz bir durumda olduklarını belirten Hamit, "Kendimize artık bazı soruları sormamız gerekiyor" dedi.

Milli Takım'da ilk önce bir sistem oturtulması gerektiğini söyleyen Hamit, "Hedefimiz 2012 ancak en önemlisi bizim bir sistemi oturtmamız gerekiyor. Gelecekte genç arkadaşlarım bizim çektiğimiz zorlukları çekmesin. Malesef istediğimiz gibi gitmiyor ama yanlış bir yolda olduğumuza inanmıyorum" ifadelerini kullandı.


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