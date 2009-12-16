Dilmen, öğrencilerin sorularını yanıtladı

Manisa'da bir gurup öğrenci tarafından Yılın Yorumcusu seçilen Rıdvan Dilmen, en iyi transfer kim sorusuna bakın nasıl cevap verdi.



Rıdvan Dilmen, Manisa'da katıldığı söyleşide Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlarken, milli takımlar eski sorumlusu Fatih Terim'e sahip çıktı.



Öğrencileri tarafından “Yılın Spor Adamı” seçilen, ayrıca Güntekin Onay'la birlikte “Yüzde Yüz Futbol” programının “Yılın En İyi Spor Programı” seçilmesi dolayısıyla ödüle layık görülen Dilmen, öğrencilere samimi yanıtlar verdi.Milli takımdan ayrılan Fatih Terim'in fevri davrandığını belirten Dilmen, “Terim'in maaşı TBMM'de bile konuşuldu. Bugün yerine Guus Hiddink gelse belki beş katı daha fazla maaş alacak. O zaman mecliste ne konuşulacak merak ediyorum” dedi.Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı da espriyle anarak, “Kendisi bizim veteran takımının da teknik direktörlüğünü yapıyor. Yedi maçın beşine gelmedi. İki galibiyetimizi, onun gelmediği maçlarda aldık. Vural'ın En büyük şansızlığı çalıştırdığı takımların hep 90 artı 4'te gol yemesi” diye konuştu. Rıdvan Dilmen'e ödülünü, Rektör Prof. Dr Semra Öncü verdi.



Şimdi olsa daha çabuk dönebilirdim..



Futbolu, art arda yaşadığı sakatlıklar ve 13 kez ameliyat olması nedeniyle erken bıraktığını belirten Rıdvan, "Şimdi olsa, sahalara daha çabuk dönebilirdim" diyerek, kendi futbol oynadığı dönemin şartlarının zorluğundan bahsetti.



Sözlerine, "Van'da, Karşıyaka'da hocalık yaptım. Anadolu'nun her yerinde görev yapabilirim. Van'da geçirdiğim 10 ay hayatımın en güzel günleriydi" ifadelerinde bulundu.



Bu yılın transferi Makakula...



Bu yılın en önemli transferinin Kayserisporlu Makukula olduğunu söyleyen Rıdvan, "Kayserispor ve Bursaspor bu sezon ilk üçü zorlar, ancak 3 büyükler dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.