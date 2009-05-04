Dilmen: Mustafa Denizli maçı kaldıramadı



NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol Programı’nda Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen, Mustafa Denizli'nin bu maçta hatalar yaptığını ve maçı kaldıramadığını



Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın değerlendirmesine Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi eleştirdi.



Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 4 hafta kala 8 puan var, Beşiktaş kaybetmesine rağmen. Beşiktaş, Sivas, Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından 4 puan çıkarmış, Fenerbahçe 14 puan çıkarmış. Beşiktaş bu şablonu Anadolu takımlarına yetebilir, Galatasaray'a yetmez, Ankaraspor'a yetmez, Bursaspor'un kalabalık orta sahasına yetmez. Kocaeli'ne belki yeter, Hacettepe'ye de yeter." diye konuştu.



Emre oyundan çıkana kadar Fenerbahçe'nin kendi sahasında çok rahat oynadığını belirten Dilmen, "Türk futbolu için önemli bir gündür. Hem iddiasız Gaziantep kazandı, hem iddiasız Fenerbahçe kazandı. Hem de Lugano'suz, alternatifi Önder'siz. Gökhan'ı nasıl stoper oynatır diye eleştirdim. Gökhan'ın bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyordum. Ama oyun içerisinde Deivid ile Emre'nin kavgaları Fenerbahçe'ye ağır faturalar verebilirdi. Çünkü Aragones böyle şeylere taviz veren biri değil." dedi.





"BEŞİKTAŞ BU FORMATA UYGUN DEĞİL"



Fenerbahçeli taraftarları sadece Beşiktaş'ı yenme açısından değil takımın rahatlığı ve özverisinin çok mutlu ettiğini söyleyen ünlü yorumcu, "Beşiktaş'ın aceleci futbolunun devam ettiğini göremedik. Mustafa Denizli 4-3-3 tutturdu gidiyor, Beşiktaş bu formata uygun değil. Çünkü orta sahayı veriyorsunuz Cisse yoksa. Bu oyuncular düz oyuncu, İbrahim Üzülmez düz oyuncu, Ekrem çabuk hareketli ama düz oyuncu. Fenerbahçe Emre'yi oynatıyor, sen Sivok'u oynatıyorsun. Kafadan Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı daha fazla olacaktır." şeklinde konuştu.



"Sivok, Ernst mücadeleci oyuncular ama sadece mücadele ederek top kazanamazsınız" diyen Dilmen, "Siz Cisse, Ernst ve Yusuf'la iyi pas yapan takımı tamamen yok ettiniz. Hazırlık paslarını Fenerbahçe başlattı, Beşiktaş başlatamadı. Mesela Ali Bilgin ofansif oyuncu olduğu için müthiş bir gol attırdı. Roberto Carlos tecrübeli oyuncu hiç çıkmadı. Oyunun kontrolünü Fenerbahçe'ye verdi Beşiktaş. Bu oyuncularla oyuna hükmedemezsiniz. Mustafa Denizli ilk göreve geldiği gün dönüşlerde Gençlerbirliği elini kolunu sallayaya sallaya pozisyona girdi. Beşiktaş sürekli bu tip golleri yiyor. Kezman'a bir yıl kredi sağlıyor, Güiza'ya da sağlıyor." dedi.



"FENERBAHÇE B BARCELONA GİBİYDİ"



Fenerbahçe'nin orta sahada çok boşluklar bulduğunun altını çizen Rıdvan Dilmen, "Abartılı olacak ama B Barcelona gibiydi. Beşiktaş'ta savunma ile hücum arasında çok kopukluk olduğu için dönen topları Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe, gurur duyulacak top oynadı. Beşiktaş maçı kaldıramadı, Mustafa Denizli maçı kaldıramadı. Bu takımlara karşı farklı formatta oynamanız lazım, örneğin çift santrafor oynayabilirsin. Beşiktaş orta sahasız oynuyor, Delgado dördüncü forvet, Sivok beşinci stoper bir tek Ernst ile oynuyorsunuz." ifade etti.



Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yorduğunu ve şuursuzlaştırdığını da belirten Dilmen, "Fenerbahçe çok pas hatası yapmaya zorladı. Son paslarda Beşiktaş hep acemi hareketler yaptı. Fenerbahçe Emre'yi çıkarınca oradaki pas alışverişi bitti. Farka gidecek maç 2-1'e kitlendi, hatta Beşiktaş 2-2'ye de getirebilirdi. Bobo geri pas atılıyor, gidemiyor. Çünkü gittiği zaman dönüşü 50 metre." dedi.



