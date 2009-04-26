Dilmen: Meira satıldı, G.Saray'ın hedefi bitti



NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaraspor maçını değerlendirdi. Dilmen, "Siz Meira'yı satıyorsanız bu yılı unuttunuz demektir" dedi.





Rıdvan Dilmen %100 Futbol programında, Galatasaray’ın Ankaraspor ile seyircisiz oynadığı ve 1-1 berabere kaldı maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray’da Meira’nın satılmasının çok büyük hata olduğunu söylerken, Galatasaray yönetimine sert eleştirilerde bulundu.



Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yorumlamanın kolay olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Hatta bant da verseniz olur. İki hafta önce Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandı ve uzatmalarda oyuncular atıldı. Aslında oyuncular da ligin o dakikada bittiğini biliyordu. Taraftarlar kesin inanmıyor. Bugün Sivasspor’un muhtemelen 45 milyon taraftarı var. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar aman Beşiktaş olmasın diye Sivasspor’u destekliyor. Galatasaray ışık vermiyordu, yoksa matematik olarak ciddi şansı vardı. Galatasaray’ın kepengi indirdiğini zaten görüyoruz." diye konuştu.



“Meira’nın satıldığı gün Galatasaray’ın sezonu, hedefi bitmiştir” diyen Dilmen, “Bu oyuncuya da taraftara da yansır. Elimde Servet var sakat, elimde Emre Güngör var sakat. Siz Meira’yı satıyorsanız bu yılı unuttunuz. Oyuncular kendi aralarında da konuşuyordur. Fenerbahçe’yi ayakta tutan sebep 13 Mayıs’tır.” şeklinde konuştu.



"BAROS'UN OYUNDAN ÇIKMAMASI LAZIMDI"



Bülent hocanın muhtemelen mucize peşinde olduğunu belirten ünlü yorumcu, “Baros iyi oynayarak oyunda tutulacak oyuncu değil, tehlikeli her an gol atabilecek oyuncu. Baros kapandığınız zaman elinizdeki tek kontraatak oyuncusu. Ankaraspor üretmeden bol pas yapabilen takım. Duran top dışında pozisyona girmesi mümkün değil Ankaraspor’un ama en ihtiyaç olduğu bölümde Galatasaray’da Baros yok. İllaki çıkaracaksan 90 dakikalık fizik gücü olmayan Kewell ile Lincoln’den birini çıkarırsın. Bülent hoca Erciyesspor’da çalıştı, daha sonra Bursaspor’da ve Gençlerbirliği’nde çalıştı. O zamanlar 1-0’lık sonuçlar yeterli olurdu ama şimdi Galatasaray’da çalışıyorsunuz.” dedi.



"1-0 korumak adına antrenörlüğü yapılmaz” diyen Dilmen, “Galatasaray antrenörüysen eğer. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin dördüncülük mücadelesi yapacağını biliyordum, Bursaspor’un görüntüsü bunlara göre daha iyi durumda. Galatasaray kimseyi yenemeyecek gibi oynuyor. Galatasaray seyircisi maçı seyrederken mutlu mudur değildir, onlar da inanmıyorlardı. Galatasaray ile Fenerbahçe 5’te 5 yapsa ki mümkün değil 65 yapıyor. Bunun hakem, bunun federasyon, bunun seyirci falan ilgisi yok. Bir oyuncu oynamadığı maçta ceza alıyor, ki Türkiye’nin en iyi oyuncusu diyoruz. Böyle bir densizlik olabilir mi koca Galatasaray kulübünde. Feldkamp nerede şimdi, Galatasaray kulübünden maaş alıyor değil mi? Başarısızlıkta uçuyor, başarıda piyasaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.



"İLK 3 HAK ETTİĞİ YERDE"



Dilmen, "Meira çok kritik bir Hamburg maçı öncesi satılıyor. Yani Galatasaray çoktan havlu attı bu belgelendi. Sonuç olarak Fenerbahçe ile Galatasaray son eforlarını verdiler, sezonu kapattılar, yazlıklarda yer ayırdılar. Şu anda ligin ilk üç görüntüsü anasının ak sütü gibi helal. Sivasspor’a bakıyorsun mücadele ediyor, Beşiktaş’a bakıyorsun mücadele ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin saha dışı ile ilgili hiç şikayet etmemesi gerekiyor.” diye konuştu.



Galatasaray’da son dönemlerde çok kaoslar yaşandığının da altını çizen Dilmen, “Şimdi Galatasaray’da teknik direktör kaosu yaşandı mı, yaşandı. Onun öncesinde yardımcı antrenör kaosu yaşandı mı, yaşandı, geçen sezon Feldkamp gidip Cevat Güler geldi mi, geldi. Sezon başında Hakan Şükür kaosu yaşandı mı, yaşandı. Sabri ile ilgili yaşandı mı, yaşandı, Ümit Karan’la ilgili yaşadılar mı, yaşadılar. Oyuncular cezalı olduğu halde, Adnan Polat cezalı olduğu halde bugün stada gidebiliyorlar mı, gidiyorlar. Kim bu Galatasaray geçen sene şampiyon olmuş, kim bu Galatasaray kadroya takviye yapmış.” dedi.



Rıdvan Dilmen, “Türk futbolu yerlerde sürünüyor, sonra biz bu İspanya’yı niye yenemedik diye söyleniyoruz. Milli oyuncu maçtan bir gün önce bardan çıkıp kampa gidiyor.” diye konuştu.



