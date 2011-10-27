Dilmen: Maçın yıldızı Fırat Aydınus

T24 - Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen, sezonun ilk derbisini yorumladı. NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında maçı yorumlayan Dilmen, dünya standartlarında bir maç izlediğini belirtirken, maçın yıldızının Fırat Aydınus olduğunu söyledi.



Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını NTV ekranlarında yayınlanan % 100 Futbol'da değerlendirdi.





'Bu maç milat olmalı'



Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe taraftarının maça gelmesi çok güzel bir jestti. İnşallah, Kadıköy'deki maçta daha fazla seyirci ayırırlar Beşiktaş'a. Hakeme gelince; Fırat Aydınus, zaten çok formdaydı. Dünya standartlarında bir hakem izledim. Duruşuyla ve ilişkileriyle şahane bir maç yönetti. Avrupa'da da maç izliyorum, Fırat Aydınus'un Dünya Kupası'nda maç yönetmesi lazım. Maçın yıldızı Fırat Aydınus, maçın yıldızı iki takım oyuncuları... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı milat olmalıdır. Şahane goller var, şahane ataklar var, şahane bir taraftar var" diye konuştu.



"Aykut Kocaman kötü bir değişiklik yaptı" diyen Dilmen, "Çok iyi oynayan bir oyuncuyu, Caner'i çıkarttı. Ritmini bulmuşken, Caner'i çıkartmasını eleştiriyorum. Fenerbahçe'nin kendine güven var. Üçüncü bölgede etkili bir oyuncusu olsa, Emenike mesela, olsa; ligi sürklase eder" dedi.





'Bienvenui Fenerbahçe standartların altında'



Dilmen, "Fenerbahçe 1-1'e yakaladıktan sonra yediği 2 golde, Emre işgüzarlık yaptı. Fenerbahçe'nin verdiği pozisyonlar, hazırlık paslarında gereksiz oyunun yönünü değiştiren paslar. Deplasmana giden sarı lacivertli bir takım, iyi bir futbol takımı görüntüsü veriyor. Organize bir takım. Ancak üçüncü bölgede etkili değil. Bienvenu, Fenerbahçe standartlarının altında bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



İkinci golde Cenk'i hatalı bulan Rıdvan Dilmen, "Rüştü olsa bu golü yemezdi" dedi.



