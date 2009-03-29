Dilmen: Güç farkı ortaya çıktı



Rıdvan Dilmen, İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi. Dilmen, "Bugün aramızdaki güç farkını açıkçası net bir şekilde gördüm." dedi.



İspanya-Türkiye maçını değerlendiren NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, başlarda milli takımımızın maça ortak olduğunu, ilk 30 dakikadan sonra teslim olduğumuzu söylerken, "Fatih hocanın bir forvet çıkarması gerekiyordu, orta sahayı kalabalık tutması gerekiyordu ki doğru yaptı. Taktik olarak doğruydu ama Semih kalmalıydı, Nihat çıkmalıydı." diye konuştu.



Çok şeyler beklediğimiz oyuncuların hiçbir şey yapmadığının altını çizen Dilmen, "Savunmada Hakan ve Emre, Gökhan Gönül çok iyi oynadı. Mehmet Aurelio ve Semih de iyi oynadı. Ancak

öndeki oyuncu Nihat değil Semih olmalıydı bana göre." dedi.



"RAMOS ÇOK İYİ OYNADI"



Ramos’un fizik gücü müthiş bir oyuncu olduğunu, hiç durmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Son 30 dakika biz iyice düştük, kaleye gidecek halimiz kalmadı. Çünkü çok pas yaptılar. Sabaha kadar oynansa biz 30 dakikadan sonra oyuna ortak olamazdık." şeklinde konuştu.



"Maçta tek sarı kart bile olmadı. Faul bile yaptırmadı İspanya takımı kendine, yani o kadar kendilerine güvenleri var” diyen Dilmen, "İspanyollar çıkıştaydı ve çok formdaydı. Bizde formsuz oyunculardan kuruluyduk. Bugün aramızdaki güç farkını açıkçası net bir şekilde gördüm. Bir de bizim eksikliğimiz stoperler ama Emre ve Hakan da mükemmel oynadılar. Maç boyu Ramos’a önlem alamamamız handikaptı." dedi.



Tuncay ve Arda çok top kaybettiğini ve bu şekilde Ramos’un sağ tarafta çok boş kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ramos oyun boyunca, oyunun son dakikasına kadar pozisyon buldu. Oraya bir türlü orta sahadaki oyuncular da destek olmadı. Skor aldatmasın, belki pozisyon yok yüzde yüz, duran top yedik ama maça baktığınız zaman 1-0 gidermiş gibi oynanmadı. Maç 4-0 olmuş gibi bir pas yapan takım gördük." ifadelerini kullandı.



"BEN OLSAM RÖVANŞI BURSA'DA OYNARDIM"



İstanbul’daki maçı "Ben olsam Ali Sami Yen’de değil de Bursa’da oynardım" diyen Dilmen, “Ben olsam, kötü sahada oynardım açıkçası. Tamam iyi oyuncularımız var ama İspanya’nın tek özelliği acayip top yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar kötü sahaya götürürdüm bunları. İstanbul’daki maçta ben David Villa’yı oynatmayıp, bir orta saha oyuncusu oynatacağını ve orta sahayı kalabalık tutacağını düşünüyorum." dedi.



Bizim puan kaybımız İspanya maçı olmadığını, beklemediğimiz puanların olduğunun altını çizen Dilmen, "Çünkü kuralar çekildiğinde biz İspanya maçlarına sıfır puan yazmıştık. Orta sahaya kale koysalar bunları ömür boyu yenemezler. Bosna Hersek son maçı İspanya ile oynayacak. Garantilemiş İspanya bence orada kötü zeminde asılmaz ve çoğu oyuncu da gitmez. İspanya maçını kaybedersek yüzde 20’lere düşeriz." diye konuştu.



