Dilmen: Galatasaray gol yedikten sonra toparlanamıyor

T24 - Turkcell Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Spor yorumcusu Dİlmen dün akşam oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi. Dilmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (19.10.2009) yazısı:



Trabzonspor belli ki bu yarışın içinde olmayacak. Galatasaray’ın iki haftalık düşüşten sonra bu galibiyete ihtiyacı vardı.



Galatasaray takımı dün gece kolayı zora soktu. Maça fırtına gibi başladılar. Çok yüksek tempoyla Trabzonspor’u özellikle kenarlardan çok yıprattılar. Müthiş baskı iki tane de gol getirdi.

İlk yarı bitmek üzereyken gelen Trabzonspor golü bir anda oyunun çehresini değiştirdi. Soyunma odasına iki farklı önde girip, ikinci yarıda bekleyerek kontrataklarla pozisyon bulmayı kafasında planlayan Galatasaray bu şok golle tedirgin oldu. Trabzonspor da ümitlendi.



İkinci yarıya moralli başlayan Trabzonspor baskıyı artırdı, presle top kapıp Galatasaray’ı sahasına hapsetti. Nitekim Colman’ın presle kazanıp attığı mükemmel golle beraberliği yakaladılar. Beraberlikten sonra Galatasaray beş dakika kendine gelemedi. Önemli takımları yenmek için o şaşkınlıktan faydalanmak lazım. Trabzonspor bu bölümde savunma arkasına atılan toplarla net pozisyonlar da buldu. Bunlardan birinde Serkan’ın kaçırdığı pozisyon kırılma noktasıydı.

Daha sonra yine bir kenar hücumunda arka direğe kesilen ortayı Baros, Arda’ya indirdi. Sürpriz oyuncu Arda demarke vaziyette golü yaptı. Bu kez Trabzonspor’un gardı düştü. Barış’ın mükemmel ayak üstü şut asistiyle Baros, Galatasaray’a rahat bir nefes aldırdı.



Son bölümde Trabzonspor yine kıpırdadı. Savunma arkasına atılan topta Gökhan çok iyi kesti, Colman takımını yine umutlandırdı. Galatasaray son dakikalarda sıkıntı yaşasa da çok önemli bir üç puanı aldı.



Galatasaray’ın açıkcası kadrosu Trabzonspor’a göre kesinlikle daha iyi. İki takım arasında ciddi bir fark var. Bu fark maçın ilk yarısında ortaya çıktı. İki saat önce Fenerbahçe’nin kaybetmesi de Galatasaray’ın iştahını kabarttı. İlk yarının tamamında çok iyiydiler. Yedikleri gollerden sonra toparlanamayışları ise Galatasaray’ın tek handikapı. Ayrıca orta sahaya çok yük bindiğinden oyunun son bölümlerinde rakibe pozisyon veriyorlar. Bunun nedeni de iki bekin sürekli ileriye çıkması, öndeki oyuncuların yardıma gelmemesi. Ortadaki ikili hem beklerin açıklarını kapacak, hem hücum presi yapacak, hem savunmaya destek sağlayacak. Böyle olunca da yorgunlak başlıyor, verim ister istemez düşüyor.



Arda eleştirildiği maçlarda bana göre çok iyi oynamıştı. Dün iyi oynamadı, golünü attı. Galatasaray’ın bir diğer iyi oyuncusu bir kaç hataya rağmen Ayhan’dı. Takımının rakip alana yerleşmesinde önemli faktördü.



Trabzonspor belli ki bu yarışın içinde olmayacak. Galatasaray’ın iki haftalık düşüşten sonra bu galibiyete ihtiyacı vardı.