Dilmen: Büyük takım olmak başka bir şey

Rıdvan Dilmen, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un taktik anlayışını eleştirirken, Beşiktaş'ın ‘derbi travmasını' çabuk atlatarak 'nasıl büyük takım olunur' gösterdiğini söyledi.



NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor-Beşiktaş maçlarını değerlendirdi.



"BÜLENT UYGUN TAKTİK ANLAYIŞINI SORGULAMALI"



Sivasspor için iki yılı üst üste koyalım aynı. Son virajda havlu atıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Sivasspor favoriydi. Bülent hoca hep analiz yapıyor ama kendini de analiz edeceksin. Büyük takımlara karşı iyi oynamış başarılar elde etmiş bir takıma karşı, 5 forvetle sahaya çıkıyorsun ve açık oynuyorsun. Belli ki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık oynayan takımlara karşı bir potansiyeli var. Belediye takımı bu maçı kazanmayı hak etti.



Sivasspor'u iyi savunma yapan bir takımdı, bu maça çok forvetle çıkıp farklı bir görüntü ortaya koymak istediler ama sen savunmada ‘Belediye' gibi hızlı oyuncuları olan bir takıma karşı az adamla yakalanırsan sonuç kaçınılmaz olur. Top rakipteyken Türkiye'nin en iyi takımı Sivasspor ama bugün oynadığı futbolla alakası yok. Sizin oyuncularınız mücadele eden oyuncular, siz onları farklı şekilde kullanmak isterseniz duvara toslarsınız. Bu şekilde Sivasspor'un şampiyon olması mümkün değil. Çünkü en önemli özelliklerini kaybettiler. Beşiktaş'a 4-1 yenilmesine rağmen Ankaraspor, Sivasspor'dan daha iyi oynadı.





"BEŞİKTAŞ BÜYÜK TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"



Beşiktaş geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, bir tramva geçirmiş. Bir hafta sonra bu ligin iyi takımlarından Ankaraspor'a karşı 1-1 den sonra farka koşmuş. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra iyi toparlanmış ve bu yüzden Mustafa hocayı tebrik etmek lazım. Şampiyon olunabilir ama büyük takım olmak başka bir şey. İyi takım olmak büyük takım olmak anlamına gelmiyor. Beşiktaş geçen hafta derbiyi kaybetti ancak büyük takım olmanın avantajını kullanıp bir sonraki maça diri çıktı.



"BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞMEMESİ GEREKEN TEK OYUNCU CİSSE"



Cisse oynadığı zaman Ernst'in de performansı artıyor. Beşiktaş akıllı değişiklikler yaptı. Mustafa hoca, Tello ve Uğur'u oyuna aldı. Tello üst üste 3 korner kullandı, Ankaraspor defansı hepsini dışarı yolladı. Ancak 4. korneri pasla kullanınca Ankaraspor savunması hazırlıksız yakalandı ve Beşiktaş golü buldu. Beşiktaş'ta değişmeyecek oyuncu belgelendi ki bu Cisse'dir. Takımı ileri çıkartan oyuncu. Beşiktaş'ın alanı daraltması için de Cisse'ye ihtiyacı var. Yine de Ankaraspor karşısında Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu İbrahim Toraman'dı.



Beşiktaş'ın şimdi yapması gereken Ankara'da kalmak ve o sahada çalışma yapmak. 70 puanı bulan şampiyon olur dedik. Bu sonuçlara göre 70'e ulasşacak tek takım Beşiktaş gibi görünüyor.



"İKİNCİ YARININ EN İYİSİ BURSASPOR"



Ankaraspor düşen takımı belirleyecek diyebiliriz, kilit takım olacak. Önce Denizlispor sonra Antalyaspor, en son Konyaspor ile oynayacak. Bence Turkcell Süper Lig çok kalitesiz ama çok heyecanlı. Garip bir lig yani. İkinci yarının bir numaralı takımı Bursaspor'dur, ligin en çarpıcı sonucu ise Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıdır.



