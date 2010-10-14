Dilmen: Biz de öyle bir havuz var ki boğulursunuz

T24 - Önce Almanya yenilgisi ve daha sonra hiç beklenmedik bir şekilde gelen Azerbaycan yenilgisİnin ardından futbol yorumcularının hepsi aynı soruyu sormaya başladı. 'Milli takımda neler oluyor?'





Dün akşam NTV'de yayınlanan bir programda Yılmaz vural ve Rıdvan dilmen yaşanan kötü gidişatı değerlendirdi.



Almanya ve Azerbaycan yenilgileriyle ameliyat masasına yatırılan Türk futboluna, Rıdvan Dilmen ve Yılmaz Vural da neşter vurdu. Dilmen, eksik bir takım şablonu çıkardı, boş yerleri dolduracak havuza sahip olunduğunu vurguladı ancak 'sabır lazım' dedi.



Azerbaycan maçı sonrası Hamit Altıntop: Sabırlı olmalı ve bir sistem oturtmalıyız.



Almanya ve Azerbaycan mağlubiyetleri sonrası Türk futbolunun konuşulduğu Her Şey’de Yılmaz Vural ile Rıdvan Dilmen sistem konusunda aynı fikri paylaştılar.



İki futbol adamının ayrıldıkları nokta ise havuzdaki oyuncular oldu. Dilmen, ‘o havuz adamı boğar' derken, Vural takıma monte edilecek oyuncularda yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.



Azerbaycan’da Karabağ takımını çalıştıran Serpil Hamdi Tüzün ve Azerbaycan maçında Türkiye’yi yıkan golün sahibi Rashad Sagıdov da programa konuk oldular.





'O havuz adamı boğar'



Rıdvan Dilmen, Hiddink’in 'Takıma yeni oyuncular monte etmekte zorlanıyoruz. Ümit Milli Takım’dan alınabilecek sadece 1-2 oyuncu var' sözlerine, 10’un üzerinde futbolcu ismi sayarak katılmadığını söyledi.



"Biz de öyle bir havuz var ki boğulursunuz" diyen Dilmen, "Bizim ciddi sorunlarımız var ve bu durumda 2012’ye gitsek ne olur gitmesek ne olur. Temel sorunları halletmek lazım.



Takımın başında kim olursa olsun hamle yapabilecek güce sahip olması gerekiyor ki Hiddink'de bu var. İlla 2012’ye gideceğim diye aynı kalıp içinde kalınmaması lazım" dedi.





Rıdvan Dilmen'in düşünceleri:



Bir şablon veren ve bunun içine kaleci Volkan, Gökhan Gönül, Servet, İsmail, Emre, Hamit ve Arda’yı yerleştiren Dilmen, "Biz tecrübeli oyuncuların arasına genç yerleştiriyoruz ama tersini yapmalıyız. Gençleri tecrübelilerle takviye etmeliyiz. Bir sürü de oyuncumuz var. Sabırlı olmalıyız. Bizim sorunumuz günlük başarı ve başarısızlıklar olmamalı" şeklinde konuştu.





Vural farklı düşünüyor



Programa Antalya’dan katılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, takımda sakat ve formsuz oyuncuların yerine birilerini koymakta sorun yaşandığını, bunun da oyuncu seçimi konusundaki sıkıntıyı ortaya çıkardığını söyledi.



Türkiye’nin yaklaşık 10 milyon genç erkek nüfusuna sahip olduğunu söyleyen Vural, "Bizde potansiyel var, para var, tesis var ama oyuncu yok. Neden yok, bu sistemi oluşturanların bu konuda kritik edilmesi lazım. Bu antrenör sorunu değil. Yani Hiddink’in, Terim’in, Güneş’in, Denizli’nin sorunu değil bu. Önemli olan sistem oluşturmak..." dedi.



Löw örneği veren ve Alman hocanın Türkiye’de yaşadıklarını hatırlatan Vural, "Hazır, kurulmuş bir sisteme gitti ve kendi katkısıyla da başarılı oldu... Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini milli takımın başına getirdik ve şimdi adamı yerin dibine sokacağız. Bir hata yapıyoruz. Yarıştaki değil oraya gelirkenki prolemleri çözmeliyiz" şeklinde konuştu.





