Dilmen: Beni sevenleri mahcup etmedim

T24 - Rıdvan Dilmen son 2 gündür yaşananları anlattı. Dilmen, "Suçsuzluğum ispatlandı. Beni seven insanları mahcup etmediğim için mutluyum” dedi.





Yasadışı dinleme iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyonda eski futbolcular Rıdvan Dilmen ve Tanju Çolak’ın da adları karıştı. Soruşturmada Çolak’ın şikayetçi olarak ifadesi alındı.



Gözaltına alınan Dilmen ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Rıdvan Dilmen, daha sonra adliyeye giderek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.



Rıdvan Dilmen, olayın ardından NTV Spor’a açıklamalarda bulundu.



Dilmen, şunları söyledi:



“Bir soruşturma kapsamında benim de ifademin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldım. Gittik, ifademizi verdik. Bugünde savcılığa gittik ifademizi verdik. Bir suç unsuru veya karıştığım bir olay yok. Sonuçta da olmasını beklediğim gibi serbest kaldım.



Bu dosya ile benim yakından uzaktan ilgim olmadığını en azından kendi programımızda söyleme şansımız oldu. Onu için mutluyum. Bizler sadece iyi futbolcu kimliğimizle bugün program yapmıyoruz. Bugün toplumda saygınlığımız sevgimiz varsa, bu bizim kişiliğimizle ilgilidir.



Tabii ki kusurlarımız, hatalarımız vardır. Belki de görüşmememiz gereken insanlarla telefon görüşmesi yapmışızdır. Hayatımız da insanlara ders olabilir.



Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki insanların davranışlarına teşekkür ederiz, her şey medeniceydi. Savcı Bey ifademi aldı ve serbest kaldım. O yüzden bizim gençlerimiz ona dikkat edecek; futbolculuk gelir gider geride kimlik kalır.



Çok şükürler olsun ki şu şaibeden alnımızın akıyla, beklediğimiz gibi çıktığımız için sevinçliyiz. Sadece medyada çıkan bazı haberlerin bazı insanları zedelediğini de biliyoruz. Onlara üzülüyorum, onlar bunu hak etmiyor.



Kendi adıma da çok mutluyum. En azından bize saygı duyan, seven insanları mahcup etmediğim içinde çok mutluyum."