-DİLMEN, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında aracından basın mensuplarının soruların yanıtlayan Dilmen, Yıldırım'ın iyi ve sağlıklı göründüğünü söyledi. Bir gazetecinin, soruşturma kapsamında tutuklu olan Mehmet Yenice'yi ziyaret edip etmediğine ilişkin sorusuna Dilmen, sadece bir kişiyle görüşüldüğünü belirtti. Rıdvan Dilmen, eşi Ayşe Dilmen'in dün cezaevinde görüştüğü Yenice'nin herkese selam gönderdiğini ifade etti.