Dilmen: Aragones, Beşiktaş'a saygı duymadı



Beşiktaş-Fenerbahçe kupa mücadelesini %100 Futbol programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş'a saygı duyarak oynadığını belirtirken, Aragones'in yaptığı oyuncu değişikliğinin mağlubiyeti getirdiğini söyledi.



NTV Spor'da, %100 Futbol programında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğü mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçeli oyuncuları sezon başından beri en çok eleştirenlerden biri benim. Ama bugün eleştirmiyorum. İki takımda maçı çok istedi ama Fenerbahçe'li futbolcular Aragones'i düşünemedi. Uğur Boral bugün oyundan alınınca Fenerbahçe'nin maçı kaybedeceği aşikardı.



Fenerbahçe'nin oyuncuları kendi yerlerinde oynamıyordu zaten. Yediği gollere bakın, bir çoğu hazırlık paslarında yaptıkları hatalardan geldi. Fenerbahçe'li oyuncular bugün Beşiktaş'a saygı duyarak oynadılar. Fakat Aragones Beşiktaş'a saygı duymayınca sonuç kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe Türkiye'de en iyi 4-4-1-1 oynayan takım. Teknik direktör Aragones bu dengeyi bozunca oyunun ahengi bozuldu.



Fenerbahçe inanılmaz kötü bir hocayla sezonu bitirdi. Giderken de kupayı hediye ederek gitti. Muhtemelen Aragones'le yollar ayrılacaktır. Sarı-lacivertli takım dönen topları alıyorken. Alex-Guiza-Semih üçlüsüne dönünce orta sahayı Beşiktaş'a kaptırdı.



Denizli bugün savunmada iki hücum bekini oynatmayarak doğruyu yaptı. Delgado'nun olmayışı Beşiktaş'ın işine geldi.. Yusuf'u sola çekerek Tello'yla yerini değiştirdi. Bu da Beşiktaş'a hazırlık paslarında yarar sağladı. Aragones'in değişikliğinden sonra Holosko boş alanlar buldu ve bunu iyi değerlendirdi.



Fenerbahçe'de son yıllarda derbilerden inanılmaz puanlar aldı. Bu şablon yüzünden Anelka, Tuncay, Nobre gibi oyuncular sistem yüzünden yedek kaldı. Fenerbahçe'nin son yıllarda Beşiktaş'a karşı üstünlüğünün nedeni değişmeyen sistemiydi. Bugün sistemini değiştirdi Aragones ve mağlubiyet geldi. Fenerbahçe Alex, Semih, Deivid bir arada oynarken galibiyeti çok azdır. Fenerbahçe Zico döneminde böyle bir risk almıştı ama o zaman ideal stoperler vardı. Bugün bu riski almanız doğu değil. Çünkü savunmanızda ki oyuncular ideal oyuncularınız değil.



Ben sezon başından beri eleştirdiğim Fenerbahçeli pozisyonları eleştirmiyorum, çünkü Aragones'in yaptıklarından sonra futbolculara haksızlık yapmış olurum. Uğur Boral – Semih değişikliğinden sonra biri bana Fenerbahçe'nin ne oynadığını söylesin'' ifadelerini kullandı.



