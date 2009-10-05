Dilmen: Alex'in heykeli dikilmeli

Turkcell Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni kaptan Alex'in iki ve Lugano'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek kendisine ait olan 45 yıllık sezona en iyi başlangıç rekorunu 8 maça çıkardı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği maçında 2 gol atarak bu rekorun kırılmasına büyük katkı sağlayan Alex'e övgüler yağdırdı. İşte Dilmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (05.10.2009) yazısı:



Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazanan Fenerbahçe 45 yıllık rekorunu egale ederek 8'de 8 rekorunu kırdı. Alex'in attığı 2 golle 'yeni Türkiye rekorunu' kazanan Fenerbahçe



Hani Kadıköy’de bir boğa heykeli var ya... İşte onun hemen yanına Alex’in heykeli dikilmeli. Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından biri...



Gündüz seasında ligin dört namağlup takımından ikisi Galatasaray ve Eskişehir unvanlarını yitirmiş, kalan iki takım da Kadıköy’de aralarında oynuyor.



Fenerbahçe’nin şampiyonluktaki en ciddi rakibi kaybetmiş, daha sezonun başında ikinciye beş puan fark yapma şansı doğmuştu. Bu durum doğal olarak takımın iştahını kabartmıştı. Belki müthiş oynamadılar ama çok istekli ve hırslıydılar.



Karşılarındaki Gençlerbirliği’ni açıkcası çok merak ediyordum. Bu haftaya kadar nasıl yenilmediler diye? Hakikaten saygı duyulacak bir takım. Buralara kadar boşuna gelmemişler. Kora kor oynadılar. İştahlı Fenerbahçe ile aynı mücadeleyi ortaya koydular. Çok dirençli ve fizik kapasitesi iyi bir ekip.



Fenerbahçe takımında koşmayan yoktu. Biraz Santos arkadaşlarının gerisinde kaldı. Kaleci Volkan çok konsantreydi. Üç tane müthiş top çıkardı. O fiziğine rağmen çok çabuktu. Gökhan Gönül toparlanmış, sürekli birlikte oynamaya başlayan Bilica ile Lugano’nun uyumları giderek yükseliyor. Bilica’yı birkaç haftadır çok beğeniyorum. Gelişi güzel oynamıyor, çok dikkatli. Cristian ile Emre de müthiş oynadılar. Dönüşümlü olarak ileriye çıktılar. Şu anda ligin en iyi, en formda ikili orta saha oyuncuları. Güiza yine ileride çok top kaybediyor. Mehmet Topuz istekli ama etkili değil.

90 dakikadan keyif aldım



Alex mi? Ona ayrı bir paragraf açacağım. Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Hani Kadıköy’de bir boğa heykeli var ya... İşte onun hemen yanına Alex’in heykeli dikilmeli. Kendisine müthiş saygı duyuyorum. Hem takımını bu kadar sahiplenmesi, hem de her maç gösterdiği performanstan dolayı. 1-0’dan sonra Gençlerbirliği’nin baskısını sadece savunma yaparak kıramazlardı. İşte Alex’in penaltı atarcasına attığı ikinci gol rakibinin ümidini bitirdi.



Açıkcası iyi maç oldu. İki takım da çok koştu. Çok keyif aldığım bir doksan dakika izledim. İki yıldır yatan Fenerbahçe sezon başında iyi çalışmasının semeresini havalar serinledikçe, sezon ilerledikçe alacak gibi. Daum’u da nokta ve doğru değişiklikleri nedeniyle kutlamak gerek.



Maçın tempolu geçmesinde hakem Kuddusi Müftüoğlu’nun etkisi oldu. Ancak kartlarda hata yaptı. Gençlerbirliği kaptanını atmaması çok ilginçti.