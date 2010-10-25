Dilmen: 70'lerdeki derbiler gibiydi

T24 - Fenerbahçe-Galatasaray derbisi % 100 Futbol'da değerlendirildi. Rıdvan Dilmen, iki takımın ve hakemlerin beraberliğe sevindiğini, bu yönüyle 70'li yılları andıran bir derbi oynandığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 0-0 sona ererken, derbinin analizi % 100 Futbol'da yapıldı.



Rıdvan Dilmen, sonuca sahadaki herkesin sevindiğini vurguladı.Ntvmsnb'de yer alan haber şöyle:





Dilmen: Üretkenlikten uzak bir derbiydi



"70'li yıllardaki derbiler gibiydi" diyen Dilmen, "O derbiler berabere bittiğinde kimsenin canı yanmazdı. Bugün de aynen öyle oldu. Hakem de yönetmedi, idare etti. Normalde 2-3 kırmızı kart çıkması lazımdı. İlk yarıda Galatasaray, ikinci yarıda Fenerbahçe daha etkiliydi, ama koskoca 90 dakikada üçbuçuk pozisyon vardı" dedi.



Maçı 'kördöğüşü' olarak niteleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray kapasitesi içinde mücadele etti. Elano ve Pino etkili oynadı, diğer



Dilmen: Mücadeleyi alkışlamak, oyunu eleştirmek lazım



oyuncular da oyunu tuttu. Fenerbahçe adına da Mehmet Topuz ve Niang dışında diğer oyuncular vasattı. İki takım da çok koştu, çok mücadele etti ama üretkenlikten uzaktı" diye konuştu.



Maç öncesi 'Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı'na yönelik yapılan yorumlara da değinen usta yorumcu, "Bir tek kamuoyu yanıldı. Hiç bir maç, maçtan önce kazanılmaz. Hele ki Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında" dedi.



Hagi'nin iyi iş yaptığını ve psikolojik olarak Galatasaray'ı iyi hazırladığını savunan Dilmen, "Tecrübeli oyuncular kullandı. Böylesine gergin ortamdaki maça psikolojik olarak iyi hazırlanmış. Elano'ya, Cana'ya güvendiğini anlatmış" dedi.



Dilmen: 2 puan kaybetmediler, 1 puan kazandılar



Beşiktaş maçı sonrası Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Konya maçlarının Fernerbahçe adına aldatıcı olduğunu söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe, Alex-Stoch-Dia ve Niang dörtlüsü üzerine kurulu, ama maçın ilk yarısında en çok koşan oyuncusu Fenerbahçe'nin, iki orta saha oyuncusu. Bu da onların çok fazla efor sarf etmek zorunda kaldını gösterir" dedi.



Dilmen, maçın genel değerlendirmesini ise, "Burada Galatasaray'ın bu kadar olumsuzluk içinde; özellikle ilk yarıdaki yürekli oyununu tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'nin ise direncini kutlamak lazım, ama oyunu da eleştirmek lazım" şeklinde yaptı.







