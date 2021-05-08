Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetin ağzını açan pazarcıya ceza

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapılan pazar yerleri, saat 10.00 itibarıyla açıldı. Edirne Keşan'da da 7 noktada halk pazarı kuruldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım ile Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılma, polis ve zabıta ekipleriyle pazar yerinde denetim yaptı. Bu sırada maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza yazılmak istendi. Poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen pazarcıya, tepki gösteren Gökhan Kıyım, “Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün, kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor” dedi.

Pazarcı ise ıslak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını öne sürdü. Polisle de tartışan ve kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen satıcı, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)