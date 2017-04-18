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Dilipak'tan 'AKP'li gizli hayırcı'lara: Erdoğan'ın yanındaki adamlarınıza söyleyin...

"Külliye’de gülücük dağıtanların, sırtlarını döndüklerindeki yüzlerini de görür gibi oluyorum"

18 Nisan 2017 16:28

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini"nin yüzde 51.18 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak "İçimizdeki gizli hayırcı, ikiyüzlü sinsi AKP’liler mutlu oldular mı bilmem. O sizin dost zannettikleriniz yarın sizi de satarlar" dedi. "Kendi cehenneminize odun taşımaya devam. Kasabınızın bıçağını yalamaya devam. Siz, sulh-u salah istemiyorsunuz. Birileri yumruklarını sıkarken, siz bize öteki yüzümüzü dönmeyi mi öğütlüyorsunuz yoksa" diyen Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın yanındaki adamlarınıza söyleyin, onların ipliği de yakında pazara çıkar. Külliye’de gülücük dağıtanların, sırtlarını döndüklerindeki yüzlerini de görür gibi oluyorum"

Abdurrahman Dilipak'ın "Görelim Mevla’m neyler!" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2017) yazısı şöyle:

İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım!. İçimizdeki gizli hayırcı, ikiyüzlü sinsi AKP’liler mutlu oldular mı bilmem. O sizin dost zannettikleriniz yarın sizi de satarlar. “Bu ‘Kasımpaşalı’ fazla geriyor değil mi? Bizim etimiz ne budumuz ne, dünya ile başedemeyiz, kendi işimize bakalım” değil mi! Aranıza şeytanın dostlarını da alıp fısıldaştığınızı duyar gibi oluyorum. Allah şerrinizden emin eylesin.. Hep okumuş insanlarsınız değil mi? Avrupa görmüş. “Hocaefendi” dualarını esirgemeyecektir sizden!? Hasedinizden kudurun e mi? Kendi cehenneminize odun taşımaya devam. Kasabınızın bıçağını yalamaya devam! Siz, sulh-u salah istemiyorsunuz. Birileri yumruklarını sıkarken, siz bize öteki yüzümüzü dönmeyi mi öğütlüyorsunuz yoksa..  Erdoğan’ın yanındaki adamlarınıza söyleyin, onların ipliği de yakında pazara çıkar. Külliye’de gülücük dağıtanların, sırtlarını döndüklerindeki yüzlerini de görür gibi oluyorum..


 

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