-DİLİPAK'IN PARA CEZASI GERİ BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın sanatçı Müjde Ar'a (Karakaş) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı 3 bin 150 lira cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdurrahman Dilipak ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Dilipak, dava konusu yazısında Müjde Ar'ın yanı sıra Günseli Kato ve Aysun Kayacı'nın adlarının geçtiğini belirterek, asıl eleştiri konusunun Kato ve Kayacı'nın programdaki sözleri olduğunu söyledi. Dilipak, Kato ve Kayacı'nın şikayetçi olmadığını, Müjde Ar'ın yazıyı üzerine alınarak şikayette bulunduğunu belirterek, ''Beraatimi talep ediyorum. Mahkemenin kanaati aksi yönde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum'' dedi. Sanık avukatlarından Salih Döğücü de davanın 2 aylık yasal sürede açılmadığını savunarak, ''Müvekkilim bir gazeteci, katılan ise televizyonda program yapan kişidir. Ulusal bir kanalda yayın yapan kişinin sıradan kişilere kıyasla daha dikkatli ve özenli konuşup davranması gerektiği gibi, yapılan eleştirilere karşı da daha toleranslı olmak durumundadır. Suç oluşmamıştır. Yazıda katılan hedef alınmış değildir. Yapılan televizyon programı yazının konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilimin beraatine karar verilsin'' diye konuştu. Sanık avukatlarından Ali Pacci de davanın yasal süre içerisinde açılmadığını belirterek, düşürülmesi gerektiğini iddia etti. Suça konu olan yazıyla ilgili Sarıyer sulh ceza ve asliye ceza mahkemelerince tekzip talebinin reddine karar verildiğini hatırlatan Pacci, ''Mahkemenizce farklı karar verildiği takdirde doğan çelişkili durum hukuka saygıyı zedeleyecektir'' diye konuştu. Pacci, müvekkilinin Hüseyin Üzmez vakasında medyanın takındığı tutum ile yaratılan medya lincini eleştirmek amacıyla yazıyı kaleme aldığını belirterek, şunları söyledi: ''Yazıda 'bunlar' diye bahsettikleri medya lincini gerçekleştirenlerdir. Yazı ile katılan hedef alınmış değildir. Hüseyin Üzmez olayının konuşulduğu 'Haydi Gel Bizimle Ol' adlı programdan sonra programdaki konuşmaların içeriğinin eleştirildiği Aykut Işıklar'ın yazısına dahi şikayetçi olmayan katılan, her nedense eleştiri sınırları içinde kalan suça konu olan yazı hakkında şikayetçi olmuştur. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum.'' Hakim, sanık Abdurrahman Dilipak'ın Müjde Ar'a (Karakaş), şeref ve saygınlığına basın yoluyla alenen sövdüğünü belirterek, TCK'nın 125. maddesinin 1 ve 4. fıkrası uyarınca 3 bin 150 lira adli cezaya çarptırılmasına karar verdi. Sanığın adli sicil kaydı bulunmadığını ve yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğunu belirten hakim, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Hakim, Dilipak için 5 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.