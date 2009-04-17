Dilipak'ın evi tazminat için satılıyor

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Erkaya hakkında yazdığı yazı Dilipak'ı eviden etti. Tazminat için ev bugün satılacak.





Vakit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı E. Ormairal Güven Erkaya hakkında yazdığı "Hakkımı helal etmiyorum" yazısı nedeniyle tazminat ödeyecek.



25 Haziran 2000 tarihli Vakit Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısı nedeniyle açılan davayı Erkaya'nın varisleri sürdürüyordu.



Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde üç yıl sonra sonuçlanan davanın ardından Erkaya'nın varisleri adres tespiti için Kadıköy 4. İcra Dairesi'ne başvurdu.



Adres tespitinin ardından faiziyle 100 milyarı aşan 30 milyarlık tazminatın ödenmesi için Dilipak'ın evi satışa çıkarıldı. Ev bugün 230 milyar üzerinden satışa sunulacak.

