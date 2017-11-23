Dilipak: Zarrab olayını deşelerseniz iş, Almanya'ya, Rusya'ya, Yunanistan'a, Ermenistan'a kadar ulaşır!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD'de yargılanan Reza Zarrab’ın itirafçı olmasıyla ilgili olarak, “Zarrab işi iki tarafı pis bir çubuk. Mahkemeye birileri 3500 sayfa bilgi-belge vermiş. Dosyada 200’e yakın kişinin adı geçiyor” diye yazdı.

Dilipak, “Zarrab işini deşelerseniz, bu işe Barzani’yi de, Irak yönetimini de, İran’ı da dahil edebilirsiniz. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve hatta Almanya’ya kadar uzanır bu iş. Zarrab işini eşelerseniz, bir bakmışsınız bir ucundan Zindaşti’ye uzanmış / uzatılmış.. Diğer, Türkiye’de iş yapan İranlı şirketlere ulaşmış. İşin ucu Suriye’ye, Lübnan’a uzanmış. Bu kadar bulaşık bir işte İsrail, KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Dubai, Bahreyn olmazsa ayıp olur” ifadesini kullandı.

Dilipak’ın “Zarrab diye biri” başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Zarrab itirafçı olup serbest mi bırakıldı?. Zarrab suikast tehlikesi mi atlattı?. Zarrab son duruşmaya niçin katılmadı?. Zarrab mahkum mu olacak?. Zarrab suçsuz mu, ya da suçu ne!

Zarrab gitti, Zarrab geldi!. Zarrab işi iki tarafı pis bir çubuk. Mahkemeye birileri 3500 sayfa bilgi-belge vermiş. Dosyada 200’e yakın kişinin adı geçiyor.

Zarrab işini deşelerseniz, bu işe Barzani’yi de, Irak yönetimini de, İran’ı da dahil edebilirsiniz. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve hatta Almanya’ya kadar uzanır bu iş. Zarrab işini eşelerseniz, bir bakmışsınız bir ucundan Zindaşti’ye uzanmış / uzatılmış.. Diğer, Türkiye’de iş yapan İranlı şirketlere ulaşmış. İşin ucu Suriye’ye, Lübnan’a uzanmış.

Bu kadar bulaşık bir işte İsrail, KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Dubai, Bahreyn olmazsa ayıp olur. Yani bu kadar karışık bir işte kim inanır CIA, MOSSAD, MI6, BND’nin olmadığını. Kambersiz düğün olur mu?

Bir yanı ile Zarrab sıradan bir piyon. Öte yanı ile bu işlerin merkezinde yer alan kilit bir isim. Zarrab herkesin bildiği bir isim, piyasa, siyaset, bürokrasi, finans ve sanat çevreleri ile ilişkisi olan seküler bir genç. Ama arkasında İran rejimi var. Avrupa’dan gelip, Irak üzerinden İran’a uzanan bir koridorda ne işler çevrildiği herkesin bildiği bir “sır”! Ambargo ve petrol karşılığı yapılan ticari işler.

İran’la Almanya’nın arası Sovyetler dağıldığından beri süper! Doğu Alman sanayiini İran satın aldı bir bakıma. İran’ın Fransa ile de arası idi. Sovyetler dağıldıktan sonra Ruslarla da araları iyi idi. Rafsancani döneminde İran, Rusya ve Ermenistan üzerinde de büyük işler becerdi. İran’ın Ermenistan kapısı hep açık kaldı.

İran, Dubai kapısını ve Bahreyn kapısını hep açık tuttu.

Bakın Zarrab konusunun peşini bırakmazsanız, bütün bu adreslere ulaşmak için fazla çaba göstermenize gerek yok.

Bugün, Halk Bankası üzerinden Türkiye’ye çekilen operasyon 15 Temmuz’un devamı olan bir FETÖ’cü meydan okumasından başka bir şey değil. FETÖ’nün ABD’deki patronları 15 Temmuz’dan sonra doğrudan ele aldılar.

Bu işi her yöne çekecekler. İzmir’deki “CIA ajanı papaz” konusundaki Ankara’nın tavrına karşı da bu tavır bir protesto anlamına geliyor olabilir.

Seçime doğru yolsuzluk dosyalarını gündeme getirecek dedik ya, bu dava ile ilişkilendirilmiş bir sürü iddiayı daha gündeme getirebilirler.. Göreceksiniz CHP bu işi meclise taşımaya çalışacaktır. AK Parti’yi DEAŞ üzerinden terör ile ilişkilendirmek planları vardı, o olmadı. MİT TIR’ları operasyonu böyle bir oyundu. Ama kendilerinin kirli ilişkileri deşifre oldu.

Bana kalırsa şimdi Ankara’nın, batılı ülkelerin Türkiye’deki benzer faaliyetleri için çok daha kapsamlı bir iddianamenin hazırlanması içi savcıları harekete geçirmesi gerek.

Bu tür pis işlerde Türkiye ile ABD ve Avrupa ülkelerini kıyaslamak mümkün değil.

Bakın bu süreç içinde bazı batılı ülkeler, bazı banka ve şirketlere ağır ceza ve yaptırımlar uygulamaya kalkabilir.. Türkiye buna hazır olmalı. Ve bir takım yabancı şirketlerin bazı işlemleri de yakın takibe alınmalı, geçmişe dönük incelemeler başlatılmalı.

Daha önce yazmıştım, biz şu LIBOR konusunun üzerine niye gitmiyoruz. Türkiye LIBOR üzerinden yapılan operasyon ve manipülasyonlarla milyarlarca dolar zarara uğratıldı, ama bizden tık yok! Hukuki süreç başlatılmasa bile mali açıdan bu tür işlemlerin yakın takibe alınması gerek. Maliye bakanlığındaki MASAK, Emniyetteki MASAK bu konuyu incelemeye alsa ne iyi eder. MİT bu konuyu gündemine alsa.

Ha bu süreç, bizim içimizdeki benzer işlere bulaşmış diğer siyasilere, bürokratlara ve iş adamlarına ders olsun!. Dünyanızı ve ahiretinizi berbat etmeyin, ülkenizi zor şartlara sürüklemeyin. Tevbe edin! Yoksa din günü ayrıca yaptıklarınızın karşılığı eksiksizce göreceğiniz bir gün var. O gün sizi savunacak kimseniz olmayacak. Gizleyecek bir sırrınız da olmayacak! Son pişmanlık da fayda vermeyecek. Bu arada yapabiliyorsanız, yurt dışına kaçırdığınız, çaldığınız parayı, yabancılar el koymadan memlekete geri getirin de, bir de global yağmacıların eline geçmesin!

Bakın, bizim ahmakların yaptığını, batılılar, (Şeytanın dostları) başından beri biliyor ve destekliyorlardı. Ağuyu altın tas içre sunuyorlardı, bal da onun suç ortağı idi. Bugün bu işler bu noktaya geldi.

Bakın, Zarrab davası ile asıl sanık sandalyesine oturtulmaya çalışılan Zarrab değil, Türkiye’dir. Ve İran’dır. Eğer bu pislik patlarsa, İran’da da birçok taş yerinden oynar. Asıl pislik batıda. Öbür tarafta hedef ülke İran, biz arada kalıyoruz!

“Ol mahiler ki, derya içredir de deryayı bilmezler” sözünü hatırlayın. Zarrab nasıl bir kirli oyunun parçası yapıldığını, yeni oyunlara alet edilmek istendiğini bilmiyor olabilir.. Zarrab’dan istedikleri tanıklık da yoktur. Onun anlatacaklarından çok daha fazlası, bilmedikleri de dahil o dosyalarda mevcuttur. Ondan istenen, profesyonelce hazırlanmış bu dosyada “TANIK” olarak bu senaryoda anlatılanların altına imza atması, birileri suçlaması, fabrikasyon belgelerin gerçekliğini kabul etmesidir. Bunun karşılığında kendini kurtarması için bir fırsat verilecektir. Yeni bir yüz, yeni bir hayat ve geçim garantisi. Ama bunlar genellikle bir kazaya kurban gider, sarhoş olup, bazı sırları açıklamasından korkulur. Yani fazla yaşatılmazlar. Zarrab ne kadar akıllı, ne kadar zeki biri bilmem. Yaşadığı hayat ve hapishanede geçirdiği günler ona “Cehennemin yollarının nasıl döşendiğini” öğretmiş olması umulur..

Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyor mu bilmem. Ayağına pranga vuranların dediğini yaparak aslında yaptığı yanlışların üstüne tüy dikmiş olacaktır. Kaçtığını sandığı şeye doğru koşacaktır.

Ankara akıllı ve sıkı bir takiple bu olayın üzerine gidebilir. Savunma yerine saldırıya geçerse, bu top geri teper ve bu davanın yönü değiştirilebilir. Sadece ABD de değil, AB ve NATO içinde, İrangate’den bin kat daha beter bir skandalla karşı karşıya kalabilir batı. Yeni global bir 15 Temmuz yaşanır ve bu batının yeni Glasnost ve Perestroykası olur!

Görelim Mevla’m neyler. Mekerallah! La galibe illallah! Kâfirler istemeseler de! Bize şeri gibi gelen bir şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki, gayreyler.. Arif anı seyreyler.. Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler! Selam ve dua ile..