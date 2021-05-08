Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, suç örgütü lideri Sedat Peker’in videosu üzerinden iktidara ilişkin eleştirilerde bulunduğu dünkü yazısına gelen tepkilere karşı, “Ben 'AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler'den söz ederken niye öfkelendiniz ki!” dedi.

“Peker’in sözünü ettiği 'Fuhuş ve kadın cinayeti' konusunda yeni aile bakanı, bunların takipçisi olacak mı? KADEM bu işin takipçisi olacak mı? AK Parti kadın kolları başkanı ve suç duyurusunda bulunan 81 il başkanı açıklama yapacak mı?” diye soran Dilipak, “Yarın birileri istikbal konusunda korkuya kapılırsa, dün savundukları kuruluş ve çevrelere karşı çemkirmeye başlarlarsa şaşırmayın. Bunların tıyneti budur. Dün savunduklarını yarın ihbar da ederler, kendi günahlarını onların sırtına yüklemek için iftira da ederler. Bu tipler her yerde var, sermaye, siyaset, bürokrasi, akademi, media, cemaat, STK!” ifadelerini kullandı.

“Peker’in videosunda “Lyon Kasabı” adıyla tanınan din ve siyaset adamı Joseph Fouché’ye gönderme yapması ilginçtir” diyen Dilipak, “Fouche’ler her yerde! Onun ve onun gibilere kucak açanların akıbeti hayrolmaz. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir” sözlerini kaydetti.

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