Dilipak: Yarın bir deprem olursa, bu troller yüzünden neredeyse insanlar komşularına bile yardım etmeyecekler

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Elazığ'da cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi bugünkü köşesine taşıdı. Dilipak, İstanbul depremine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtirken, Japonya'nın aldığı tedbirleri de gündeme getirdi.

Dilipak, "Türkiye olarak şimdi İstanbul depremine odaklanmalıyız. Bunun için hem merkezi yönetim, hem de öncelikle de, Sakarya’dan başlayarak, Tekirdağ-Edirne koridoru ile Marmara’nın karşı yakasında Yalova ve Bursa’nın bu anlamda ortak bir anlayışla afet anında entegre olmaları gerek. Varsayalım İstanbul havaalanı hasar gördü. Hava trafiğinin nereden ve nasıl yönetileceğini planlayamaz isek, tahliye ve yardımların girişini koordine etmede zorlanırız." düşüncelerini dile getirdi.

Dilipak, "Depreme hazırlık bağlamında, tabii ki, öncelikle yıkılacak binaların derhal boşaltılması gerek. Deprem afet kitinin vergiden arındırılmış şekilde şimdiden satılması gerek. İlk 3 gün için çadır, ilaç, gıda, barınma malzemeleri, evlerdeki ya da işyerlerindeki kişi sayısına göre, güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gerek. Yarın bunları dağıtacak zaman olmayacak." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında şunları kaydetti:

"Şu anlamsız, saçma sapan bir hal alan, siyasilerin ağız dalaşlarına da artık bir son verilse.. İnsanlar siyasetten soğuyor ve siyasilere güvenmiyorlar artık. Yarın bir deprem olursa, bu troller yüzünden neredeyse insanlar komşularına bile yardım etmeyecekler neredeyse. İnsanlar arasındaki gönül bağlarını, komşuluk, akrabalık ilişkilerini yıkan, tahrip eden bir sosyal afet ve sosyal deprem yaşıyoruz sanki! Yetti artık, el insaf. Siyaset bindiği dalı kesiyor. Her kesimden siyasi tetikçiliğe soyunan lejyoner rolü üstlenen troller yanlış yapıyor. Birilerini yüceltmek için birilerini aşağılamakla bir yere varamazsınız. Merhamet edin.. "

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