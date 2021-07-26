Dilipak: Yarım doktor ‘can’dan, yarım hoca ‘din’den, yarım gerçek insanı hakikatten eder

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Yarım doktor ‘can’dan, yarım hoca ‘din’den, yarın gerçek insanı hakikatten eder. İçine ağu (zehir) katılmış bal şifa vermez” ifadelerini kullandı.

“Onun içindir ki, ‘Saf hakikat olan vahye kim bir şey ekler ya da odan bir şey çıkartırsa, kişi eklediği ya da çıkarttığı ile baş başa kalır, din aradan çekilir’” diyen Dilipak, devamında da şunları kaydetti:

"15 Temmuz da öyle, aslında diğer darbeler de öyle, siyasi cinayetler de. İşin aslı içine bugünkü anlamda siyaset karışmış hiçbir şey hakikatin tamamını ifade etmez. İçine bu anlamda siyaset karışmış adalet de safiyetini kaybeder. İktisad da öyle. İşte onun için bize din ve devlet büyüklerini İlah ve Rab edinmememiz uyarısı yapılıyor."

“Gerçeğin bütününü görmek birilerinin işine yaramıyor; şeytan işini biliyor, hkikati ikiye bölmüş, yarısını birine yarısını ötekine vermiş”

"Hakikat, insanların aklından ve kalbinden sökülüp alınmaya başlandığında, insanlar birbirlerini dinlemez ve anlamaz olurlar. Çünkü görmek istemeyenden daha kör, bilmek istemeyenden daha cahil, duymak istemeyenden daha sağır kim olabilir ki. Onların gözleri olur ama görmezler, kulakları olur duymazlar, kalpleri olur hissetmezler" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Alın size CoVID sürecinde yaşadıklarımız. Alın size 15 Temmuz yalanları. Birileri çıkmış FETÖ de yalan diyor, 15 Temmuz da yalan diyor. Öteki FETÖ gerçeğinin ve 15 Temmuz’un bir bölümünü görmezden geliyor. Gerçeğin bütününü görmek birilerinin işine yaramıyor. Şeytan işini biliyor. Hakikati ikiye bölmüş, yarısını birine yarısını ötekine vermiş. O iki kesim hakikatlerini birleştirmiyor ama Şeytan iki tarafa bölüştürdüğü yalanlarını birleştiriyor ve toplumun geri kalanını bununla oyalıyor. Her iki kesim de kendi gerçeklerini öne çıkartarak kendi yalanları ile ötekileri vurmaya çalışıyor. Sonunda bu oyundan kazançlı çıkan tek kişi var. O da Şeytan!”

“Birilerinin gerekli dersi çıkartması gerek artık”

Öte yandan, “Siz 15 Temmuz darbe girişiminden habersiz olunduğuna inanıyor musunuz? Darbe olacağını cümle alem biliyordu. Benim gördüğüm, hiçbir darbe ansızın olmadı bu memlekette” diyen Dilipak, bu seneki 15 Temmuz anmalarına olan katılımın az olduğuna dikkati çekerek, üstü kapalı bir şekilde iktidarı şöyle uyardı:

“İnandırıcılıktan uzak haber, yorum ve sipariş edilmiş yazılarla buraya kadar”

“Bunun böyle olacağı günler öncesinden belliydi. FETÖ’den çok başka şeyler konuşuldu, tartışıldı. Birilerinin bundan gerekli dersi çıkartması gerek artık. Yoksa bu iş, istihbarat elemanlarının belgesel süsü verilmiş kurguları ve senaryoları, reklam ajansları ve halkla ilişkiler, kamuoyu, lobi şirketleri, trollerle halledilecek işler değil. İnandırıcılıktan uzak haber, yorum ve sipariş edilmiş yazılarla buraya kadar. Karşınızda Ergenekon, Balyoz kurgularının tecrübesine sahip profesyonel bir grup var. Bu çıkmazdan kurtulmak ancak Allah’ın yardımı ile mümkün. Onun şartı da dürüst olmak, el emin olmak, adil şahidler olmak. FETÖ’nün yalanı ayağına dolandı. FETÖ’nün başına gelenler, aynı taktiklerle yol almaya çalışanların başına da gelebilir. Bu sürpriz olmaz. Birileri bu akılla, korkarım kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar.”

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