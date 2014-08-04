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Dilipak, Yalova depremlerini Erdoğan'a bağladı

Son 24 saat içerisinde Yalova'da art arda 3 deprem meydana geldi

04 Ağustos 2014 15:56

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Yalova'da son 24 saatte art arda meydana gelen depremleri Başbakan Tayyip Erdoğan'a bağladı.

Dilipak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Erdoğan Yalova'da. Yalova'da deprem; bunun başka bir anlamı var mı.." yorumu yaptı.

 

Art arda 3 deprem

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, Yalova'nın Termal İlçesi'nde dün (3 Ağustos 2014) saat 13.42'de Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Yine Termal İlçesi'nde aynı gün saat 10.48'de de yerin 4.9 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yalova'da bu gece yarısı saat 01.22'de ise merkez üssü Ortaburun Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.

İşte Dilipak'ın Twitter'dan paylaştığı o mesaj:

 

 

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