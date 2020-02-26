Dilipak: Wikileaks belgeleri gibi birtakım belgelerle Erdoğan'ın yakın çevresini hedef alabilirler

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak,"Erdoğan’ı ortadan kaldırmayı da düşünebilirler, onu itibarsızlaştırmayı da. Wikileaks belgeleri gibi birtakım belgelerle yakın çevresini hedef alabilirler" iddiasında bulundu.

Dilipak, "Diyorlar ki, Erdoğan giderse AK Parti diye bir şey kalmaz. AK Parti giderse her şey mümkün. Yeni bir CHP, yeni bir MHP, yeni bir HDP ve İyi Parti zor değil. Bu çevrelerin önünde Erdoğan engel gibi duruyor. O zaman onu devirirlerse domino etkisi ile diğerleri de devrilir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Siz misiniz, BOP’u sabote eden, Yüzyılın projesine karşı çıkan. Cevap İdlib’ten. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez Savaşı’nın hemen öncesinde 13 Ocak 1991’de Çankaya’ya Baba Bush’un selamı ile Özal’a İsrail’le iyi geçinilmesi gerektiği, Kürdistan’ın hayata geçirilmesi gerektiği ve Türkiye’nin ABD’nin bölge politikası ile uyumlu bir şekilde bu iki ülke ile birlikte bir sacayağı oluşturmasının Türkiye’ye sağlayacağı avantajları anlatıyordu. Türkiye bu Şeytan üçgeninin bir ayağı olmayı kabul etmediği sürece darbe tehdidinden kurtulamayacak." ifadesini kullandı.

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