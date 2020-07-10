Dilipak: Tarım, birilerinin gözünde pazar ve paradan ibaret; nereden tutsanız elinizde kalır, felaket bir durumdayız

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin tarım politikasını eleştirdi. "Tarım konusunu nereden tutsanız elinizde kalır. Felaket bir durumdayız" diyen Dilipak, "Gözleri WHO, FAO, FDA’dan başka bir şey görmüyor sanki. Tarım birilerinin gözünde pazar ve paradan ibaret" eleştirisi getirdi.

"Lenf ve göğüs kanseri, otizm, Alzheimer..."

Sözlerinin devamında, "Size bir başka tehlikeden daha söz edeyim: Tarımdaki bugünkü başıboşluk kansere davetiye çıkarıyor" diyen Dilipak, şunları kaydetti:

"Fenoksi tipi herbisitlere maruz kalanlarda sıklıkla lenf kanseri görülmektedir. Triazinler göğüs kanserine sebeb olabilmektedir. Terbuthylazine’in akciğer kanserine sebeb olduğu biliniyor. Buğday ekim alanlarında kullanılan herbisitler %60-90 oranında kısırlık ve çocuklarda doğuştan gelen anomolilere sebeb olduğu rapor edilmiştir. Bu tür toksik maddeler genel olarak canlıların bağışıklık ve sinir sistemlerini tahrip etmekte, çocuklarda Otizme sebeb olmakla, insan ve hayvanların hücre sistemine zarar vermektedir. Bu durum beyin hücrelerinde tahribata yol açabilmekte ve ileri yaşlarda Alzheimer’a sebeb olabilmektedir.

"Ciddi bir probiotik sorunumuz var"

Zaten tarım ve hayvancılığımız sadece zararlı otlar ve böcekler sebebi ile değil, kullandığımız hormon, fenni gübrelerle de tabiat ciddi bir şekilde tahrip edilmektedir. Bakın damağımızın tad algısı değiştirildi. Mide salgılarımız ve bağırsak florası da değişti. Ciddi bir probiotik sorunumuz var."

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