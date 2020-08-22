Dilipak'tan 'hayvan hakları yasası' yorumu: Yönetimi başka bir mayınlı alana çekmeye çalışıyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, hükûmetin gündeme alacağını söylediği, ancak hâlâ çıkarılmayan hayvan hakları yasasıyla ilgili görüşlerini ifade etti. Kurban Bayramı'nda sosyal medyada açılan #KurbanCinayettir hastag'ine ateş püsküren Dilipak, "Şimdi 'Hayvan hakları yasası' diye yeni yasa çalışması var. Yönetimi başka bir mayınlı alana çekmeye çalışıyorlar" dedi.

Dilipak şunları kaydetti:

Her zaman, zulüm, fahşa, vahşet suç olmalı. Hayvan hakları değil, tabiata, fıtrata karşı suçlar gibi çok genel bir çerçevede suç sebeb olduğu maddi ve manevi zarara uygun ceza miktarı ve şekli içtihada bırakılmalı.

Sahi, birilerinin hayvan dediği şeyin bir milimetresi, hacmi, ağırlığı var mı? O kadar çok hayvan var ki! Sinek de hamam böceği de hayvan, yılan da.. Bu konuda o birileri ne düşünüyorlar aceba?

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