Dilipak'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' paylaşımı: Ne pirüsü, hepisu hepisu!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme getirdiği 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dilipak paylaşımında, "FETÖ'nün siyasi ayağında, olanları değil, olmayanları sayın daha kolay olur! :) Ne pirüsü, hepisu hepisu! Tartışın tartışın, iyi oluyor, millet hafızasını tazeliyor. Hem de oldukça eğlenceli bir durum.." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında 20 maddede 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" sözlerine yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini siyasi ayak olmakla suçlamıştı.