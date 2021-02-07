Dilipak’tan AKP’ye: Yolda bulduklarınızla yola devam ederken, "dava arkadaşlarınızla davacı olunca” olacağı buydu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Eee, ben boşuna demiyordum 'AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler' diye... Yolda bulduklarınızla yola devam ederken, "dava arkadaşlarınızla davacı olunca” olacağı buydu" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "O gün Gezi Parkı'ndaki olaylara destek veren sermaye sahipleri, İstanbul Sözleşmesi’nde normalleştirilmeye çalışılan, şimdi 'edepsiz, ahlaksız' diye tanımlanan topluluk, 'Boğaziçi'nden bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a meydan okuyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Yola çıkarken beraber olduğunuz 'Dava arkadaşları'nızla aranıza mesafe koyup, yolda bulduklarınızla yola devam ederken, 'dava arkadaşlarınızla davacı olunca' olacağı buydu. 'Ne oldum' delisi derlerdi eskiler, o 'sen benim kim olduğumu biliyor musun' diye çevresine afra-tafra satan 'ne oldum delileri' orada olduğu, terfi ettirildikleri, itibar gördükleri sürece bundan sonra olacaklar belli." ifadesini kullandı.