Dilipak: Sosyal medya tek başına yasayla kontrol edemezsiniz, VPN üzerinden herkes istediği siteye girer

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Yasayla kontrol edemezsiniz, VPN üzerinden herkes istediği siteye girer" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Daha siz Public Web’i biliyorsunuz. Derin Web’i ne yapacaksınız? Derin devlet gibi bir de Derin Web var, Black Web var. Haberiniz yok muydu yoksa! Orada Mafya da var, terör örgütleri de istihbarat ajanları da. Çok bastırırsanız, herkes legal alandan çıkıp, illegal alana dalar. Bir de Raspberry Pİ’yi kullanmayı öğrendiler mi? Bu sanal alemde dünyanın en hızlı koşucusu diye düşündüğünüz istihbaratçısı, polisi, savcısı, hakimi, bürokratı, siyasetçisi, engelli bir siber koşucunun yakınına bile yaklaşamaz. Yani o ByLock milattan önce idi anlayacağınız!" görüşünü savundu.

Dilipak, "Bu işin böyle olacağı belli idi. Herkesin anasına avradına sövüyorlar. Bu yeni bir şey değil ki! Gücünüz yetiyorsa, Black Web, ya da Deep Web denilen web’de olup bitenleri takip edip engelleyin. Ha, siz Milli Bilgi Merkezi'ni kurup, milli bir süper bilgisayar, işletim sistemi, siber güvenlik, arama motoru, sosyal media örgütlemeliydiniz ama yapmadınız. Bundan sonra yapsanız da bu yapıyı dönüştürmeniz kolay olmayacak. Daha üstün bir ağ geliştirmeniz gerek, ama beyinleriniz iş ve mevzuat yetersizliğinden yurtdışına kaçtı." yorumunu yaptı.

Dilipak, Bu saldıranlar, ya psikopat, kriminal risk grubundan birileri, ya da daha yaygın, örgütlü olanı, hani şu 'troll' denilen profesyoneller var ya, onlardan. Ve bunlar yapay zekayı da kullanarak, sanal kişilikler oluşturuyor ve bu takımların ürettikleri mesajlar, Avatarlardan oluşan siber ordular eliyle saldırı için kullanıyorlar. Allah rızası için söyler misiniz, Trol denilen siber çetesi olmayan parti var mı? Her ideolojik ve politik toplumun, örgütlü cemaat yapılarının hem saldırı ve hem de savunma için Trolleri var. Profesyonel destek alıyorlar. Gönüllü elemanları var. Bu yapılara çok büyük paralar harcıyorlar. Kim bunlardan vazgeçer. Peki yarın bunlar geçmişte yaptıklarını anlatırlarsa ne olacak. Yüzünüz kızarmayacak mı! Size saldırınca davacı olduklarınıza karşı onurunuzu savunurken söyledikleriniz, yarın sizin beslediğiniz 'siber köpek'ler tarafından yapıldığı ortaya çıkarsa ne olacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Dilipak, "Batıda insan hakları savunucuları basın özgürlüğünden söz ederken 'Medya kamunun bekçi köpeği' tanımını yaparlar. Kamu yararı söz konusu olduğunda bu köpek ısırabilir anlamına çıkar bu sözden. Peki Sosyal Media’daki adına Trol denilen 'Siber köpekler' kimin ve neyin bekçiliğini yapıyor. Yoksa birileri saldırı için mi bunları kullanıyor. Yasayla baş edemezsiniz. VPN üzerinden herkes istediği siteye girer." ifadesini kullandı.

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