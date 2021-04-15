Dilipak: Siyaset, kendi varlık ve meşruiyet zemininden uzaklaşırken aynı zamanda bir savrulma yaşıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, siyaset kavramını ve yeni dünya düzeni içinde siyasetin dönüşümünü kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Siyaset, tüm dünyada hukuki ve ahlaki zemininden hızla uzaklaşıyor ve kendi tabanına yabancılaşıyor. Sanki 'yeni dünya düzeni'nin inşası için birileri bunu bilerek yapıyor” diye yazdı.

“Siyaset, kendi varlık ve meşruiyet zemininden uzaklaşırken aynı zamanda bir savrulma yaşıyor. Sabitesi, alameti farikası olmayan bir siyasetin varlığını sürdürmesi mümkün değil” diyen Dilipak devamında şunları kaydetti:

"Siyasetin din, ahlak, gelenek, sivil toplum ve ideoloji ile ilişkisi genellikle oportünistçe olmuştur. “Reel politik” bir çerçevede “pragmatik” bu tavır süreç içinde çıkar ilişkilerine dönüşmüş ve bunun sonucunda meşruiyet krizi yaşamaya başlamıştır. Günümüzdeki siyaset giderek bir PR ve toplum mühendisliği, sosyal manipülasyon konusu bir iş haline gelmiştir. Herkes “Merkez Partisi” olmak istiyor. İdeoloji, sınıf partisi, dava partisi olmak gibi misyon konusu artık pek itibar görmüyor. Kendi içlerinde ittifak kurma çabaları ilkesel bir birliktelik değil, rasyonel, pragmatik ve determinist bir politik menfaat birliğinden başka bir anlam ifade etmiyor."

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