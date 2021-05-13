Dilipak: Önünde Filistin, arkasında İslam dünyası da olsa, asıl hedefin Türkiye olduğunu görelim artık

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Mescidi Aksa’da yaşananlara ilişkin olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında, “O gün orada Şehid olan Filistinlilerin tabutunun üzerinde Türk Bayrağı da vardı. Yani önünde Filistin, arkasında İslam dünyası da olsa, asıl hedefin Türkiye olduğunu görelim artık. Bu ağzımıza, burnumuza, kulaklarımıza ve gözümüze takılan maskelerden bir kurtulsak, gerçeği göreceğiz” diye yazdı.

“Bu ‘yimakh shemo(mam)’cular ‘Klasik Yahudi lanet kültürü’ en bilinen, dini kisve giydirilmiş öfke, düşmanlık, ırkçı sloganlarından birine dönüşmüştür” diyen Dilipak yazısının sonunda, “Ellerine düşerseniz görürsünüz, AK Parti, CHP’li, MHP’li, HDP’li bakmazlar. Gözü olup görmeyen, kulakları olup duymayan, kalpleri olup hissetmeyenlerin vay haline” ifadelerini kullandı.

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