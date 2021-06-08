Dilipak: Müsilaj konusunun kara, insan ve hayvanlara yönelik bir salgının bahanesi olmasından endişe ederim

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Marmara Denizi'nde patlama yaşayan deniz salyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bu müsilaj konusunun kara, insan ve hayvanlara yönelik bir salgının bahanesi olmasından endişe ederim" diyen Dilipak, elektromanyetik kirlenmeye dikkati çekti.

"Olay iç basında 'yağmur sularının artması', 'Küresel ısınma', 1 günde 3 milyon metreküpe ulaşan atık su, 'Deniz öldü ve patladı' diyen var. Deterjanlar, zirai zehirler, aşırı azot ve fosfat yüklenmesi, Oksidasyon, vs. şeklide değerlendirildi. Hemen hiç kimse elektromanyetik kirlenmeden söz etmedi" diyen Dilipak, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Çok yönlü ele alınması gerek ve asla politik polemiklere alet edilmemesi gerek. Bu Alg patlaması yeni bir salgına sebep olabilir. Ya da Marmara denizindeki bu felaket Ege’ye ya da Karadeniz’e doğru yayılabilir. Eğer bir bulaş mümkünse Marmara’dan geçen gemiler bu mayayı başka limanlara taşıyabilir."

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