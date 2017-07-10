T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak: Miting alanı 55.000 metrekare, metrekare başına 4 kişi sıkıştırırsanız 110.000 kişi eder

"1.6 milyon nereden çıkıyor?"

10 Temmuz 2017 00:34

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Adalet Mitingi’ne yönelik eleştiride bulunmak isterken yanlış yaptığı bir hesaplama ile sosyal medyada gündem oldu.

Dilipak, Twitter hesabından “Miting alanı 55.000 metrekare. Metrekare başına 4 kişi sıkıştırırsanız 110.000 kişi eder. 1.6 milyon nereden çıkıyor. CHP'nin vaadleri böyle” diye yazdı.

Dilipak, daha sonra şu mesajı paylaştı:

“55x4 esittir 220.000 CHP liler 4 işlemde 1.6 milyon mı demişti. Ben düzeltiyorum. Haydi CHP den de duzelt”

İlk matematik problemi değil

Dilipak, Türkiye'nin ışık hızının üzerinde bir hızla giden mermileri ateşleyen silahlar ürettiğini iddia etmişti.

Dilipak, Twitter mesajında "Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz, yapıyorlar, saniyede 300.000 km hızla giden ve 300 Km etkili silahlar" demişti.

Işık hızının kesin değeri saniyede 299.792.458 metre olarak biliniyor.

ETİKETLER

abdurrahman dilipakmetrekareadalet mitingi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24