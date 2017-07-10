Dilipak: Miting alanı 55.000 metrekare, metrekare başına 4 kişi sıkıştırırsanız 110.000 kişi eder

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Adalet Mitingi’ne yönelik eleştiride bulunmak isterken yanlış yaptığı bir hesaplama ile sosyal medyada gündem oldu.

Dilipak, Twitter hesabından “Miting alanı 55.000 metrekare. Metrekare başına 4 kişi sıkıştırırsanız 110.000 kişi eder. 1.6 milyon nereden çıkıyor. CHP'nin vaadleri böyle” diye yazdı.

Dilipak, daha sonra şu mesajı paylaştı:

“55x4 esittir 220.000 CHP liler 4 işlemde 1.6 milyon mı demişti. Ben düzeltiyorum. Haydi CHP den de duzelt”

İlk matematik problemi değil

Dilipak, Türkiye'nin ışık hızının üzerinde bir hızla giden mermileri ateşleyen silahlar ürettiğini iddia etmişti.

Dilipak, Twitter mesajında "Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz, yapıyorlar, saniyede 300.000 km hızla giden ve 300 Km etkili silahlar" demişti.

Işık hızının kesin değeri saniyede 299.792.458 metre olarak biliniyor.