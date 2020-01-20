Dilipak: Lübnan, Suriye, Irak’ta yeniden olayların başlaması, İran ve Libya’daki hareketlilik sanki aynı merkezin işi gibi gözüküyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Şu günlerde Lübnan, Suriye, Irak’ta yeniden olayların başlaması, İran ve Libya’daki hareketliliğin sanki aynı merkezin işi gibi gözüküyor ve görünen o ki, bu hareketliliğin hedefinde Türkiye de var!” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, “Mevsim kış. Henüz güvenli bölgede yerleşim yerleri açılmış değil. Yeni göç dalgası konusunda herkesin kafası karışık. Bölgedeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanından kontrol altına alınan bölgeye bu insanlar yönlendirilemezse, Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası, batıda da ağırlığını hissettirebilir. Suriye içindeki güvenli bölgeye yeterli destek sağlanamaz ise bölgede kurulan düzen de bu durumdan ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenebilir” ifadesini kullandı.

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