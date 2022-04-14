Abdurrahman Dilipak: CHP bizi laikleştiremedi ama bizimkiler sekülerleştirdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kendi mahallesine eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında “Şimdi övünmeyi, dövünmeyi bir kenara bırakıp toparlanma zamanı. Zaten geç kaldık, daha da geç kalırsak korkarım ‘Hayır! Kime, lakin? Hani sahipleri yurdun.’” dedi.

“Bu sessizlik gözyaşlarına boğulmadan uyanalım, dirilelim ve ayağa kalkalım” diyen Dilipak, şöyle devam etti:”

“Sahi o yatta şampanya partisi düzenleyen başörtülü bayanlar, ‘hangi muhafazakâr partilerin papatyaları’ idi. Lale Devri’ndeki o dünyadan kâm almanın faturasını Sevr’de önümüze koymadılar mı? Tarihin tekerrür etmemesi için aklımızı başımıza almamız ve ciddi bir özeleştiri yapmamız, ‘Biz nerede yanlış yapıyoruz’ sorusunu sormamız gerek. O ‘yelkenleri ipekten, direkleri gümüşten kadırgalar’ Osmanlıyı kurtarmaya yetmedi. Tarih bir ibret dersidir. Ders alınmazsa tekerrür eder.”

CHP’yi İttihat Terakki’nin kafasını sürdürmekle suçlayan Dilipak, “Rejim kendini ele geçirenleri de görünen o ki, kendi rengine boyuyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz, farkı fark edemiyorsunuz sanki. Kıyafetler, sloganlar değişse de özünde değişen fazla bir şey yok. Rejim kendini farklı bir konsepte yeniden klonluyor.” görüşünü dile getirdi.

Dilipak “Biz İslam’ın özüne dönsek Allah’ın yardımı ile yine başarırız. CHP bizi laikleştiremedi ama bizimkiler bizi sekülerleştirdi. Toplum da buna teşneymiş zaten” dedi.

Haram paranın ne zekâtının ne de fitresinin olamayacağını yazan Dilipak “Çaldıklarının bir kısmıyla cami yaptırıp, iftar vermekle günahtan da kurtulmuş olamazlar. Kem alat ile kemalat olmaz. Gösteriş olsun diye yapılmaz. Kirli işlerini perdelemek için bu işleri yapanların yaptığı iş kaş yapayım derken göz çıkartan adamın yaptığı işe benzer. Kimsenin kutsalı kirli işlerine alet etmek ya da o işleri kullanmak için perde yapmaya hakkı yok” diye yazdı.

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